„Willkommen im Chaos“, sagt Miriam Lehle, die dabei ist, ihr Restaurant „Eclat“ auf die bevorstehende Öffnung nach langer coronabedingter Pause vorzubereiten. Das mit dem Chaos trifft’s sehr gut, was gerade organisatorisch und gefühlsmäßig in den Gaststätten abläuft, die vom kommenden Montag an wieder Gäste bewirten dürfen. Denn zum einen hat die Landesregierung den Gastronomen und kommunalen Ordnungsämtern bislang nicht mehr an die Hand gegeben als eine sehr allgemein geha