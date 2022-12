Genervte Autofahrer in Schorndorf: Stau beim Kreisverkehr Kahlaer Platz

Viele Autofahrer haben sich an diesem Dienstag, 6. Dezember, gewundert, als sie am Kahlaer Platz in Schorndorf plötzlich im Stau standen. Aufgrund von Bauarbeiten wurden sie von der Stuttgarter Straße kommend in die Weilerstraße umgeleitet und sollten dort, um in die Grabenstraße zu kommen, der Umleitung über die Weilerstraße folgen – über die Schorndorfer Straße, Lange Straße und Burgstraße und über die Künkelinstraße zurück in den Kreisverkehr.

Viele wendeten aber direkt nach der Baustelle auf Höhe des Röhm-Areals. Gebaut wird bis einschließlich Mittwoch, 7. Dezember. Grund ist eine inzwischen behobene Kabelstörung.