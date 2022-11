Geplante Kürzung bei Sportvereinen: Jetzt meldet sich die SG Schorndorf zu Wort

Zum Sparvorschlag, die Jugendförderung der Sportvereine von 49 auf 40 Euro zu senken, hat sich der Vorstand der SG Schorndorf zu Wort gemeldet. Um die Diskussionen für den Haushalt 2023 zu beenden, hat der Vorstand beschlossen, 2023 auf den Sonderzuschuss in Höhe von 28.000 Euro zu verzichten. Das allerdings nur unter der Bedingung, dass die Jugendförderung bei keinem der Schorndorfer Sportvereine reduziert werde, heißt es in einem Schreiben des größten Schorndorfer Vereins.

Mit dem Verzicht auf die Sportlerehrung 2022 und 2023 will die SG zudem 20.000 Euro sparen. Weitere 10.000 bis 25.000 Euro sollen mit der Reduzierung der Duschtemperatur in den Sporthallen auf 40 Grad gespart werden. Im Zusammenhang mit der Debatte um die Vereinszuschüsse plädiert die SG dafür, gemeinsam die Vereinsförderrichtlinien zu überarbeiten. Wichtig sei dabei, die Besonderheiten der Vereine zu beachten und die betroffenen Vereine in die Gespräche miteinzubinden.

Zu Fehlinformationen und einer falschen Entscheidungsgrundlage hat nach Einschätzung des Vereins die Debatte im Verwaltungsausschuss geführt, bei der mit den Vereinsförderungen verschiedener Städte argumentiert wurde. Dieser Vergleich sei aber fast unmöglich. So erhielten etwa die Fellbacher Großsportvereine TSV Schmiden, SV Fellbach und der TV Oeffingen beim Bau einer Sportanlage Investitionszuschüsse – einen derartigen Investitionszuschuss habe die SG beim Bau des Sportvereinszentrums nicht erhalten, erinnerte der Verein. In Waiblingen würden Nichtmitglieder in der Kindersportschule (KISS) bezuschusst, die KISS bezahle keine Hallengebühren. In Weinstadt wiederum bezahlten die Sportvereine im Gegensatz zu Schorndorf keine Nutzungsgebühren für alle Sporthallen und Sportplätze. „Logischerweise fällt die Vereinsförderung geringer aus“, schlussfolgert der SG-Vorstand.

In Schorndorf habe der Gemeinderat 2016 bei der Erhöhung der Hallengebühren von drei auf vier Euro pro Nutzungszeiteinheit einen finanziellen Ausgleich beschlossen. Damals sei die Vereinsförderung für die Sportvereine von 40 auf 49 Euro angepasst worden. „Nur aus diesem Grund ist die Förderung pro Jugendlichem bei Sportvereinen höher als bei Musikvereinen“, erinnert der Vorstand. Zudem sei bei der Debatte nicht berücksichtigt worden, dass die SG ein Sportvereinszentrum betreibe, das allen Vereinen in Schorndorf und in den Teilorten im Rahmen der symbolischen Kooperationen offensteht. Die Kindersportschule finde fast ausschließlich in den Räumlichkeiten der SG statt. Viele Teilortsvereine betrieben auch eigene Vereinsheime.