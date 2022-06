Geplatzte Hoffnung auf ein besseres Leben in Schorndorf: So lebt es sich im Obdachlosenheim

Der letzte Schritt ins Obdachlosenheim kann klein sein. „Ich hätte nie gedacht, dass ich in so eine Lage komme“, sagt Thomas Kuschminder (56). Seit Februar haust der Mann mit dem akkurat gestutzten Bärtchen im Hammerschlag 2 unter unwürdigen Bedingungen. Zwischen frei hängenden Stromleitungen, abblätternden, fleckigen Wänden, Ungeziefer, Schmutz und Zerfall. Ein kahles, dürftig eingerichtetes Zimmer bewohnt er mit zwei anderen, in der Ecke steht sein Bett. Die Bettlaken sind sauber glatt gezogen – Thomas Kuschminder ist einer, der es ordentlich mag. Seinen Koffer und seinen Rucksack hat er erst gar nicht ausgepackt. „Ich wollte meine Sachen nicht in den dreckigen Spind stellen“, sagt er mit einem verlegenen Lächeln und verweist auf den Haufen am Fenster: „Das ist mein Hab und Gut.“ Ein Buch liegt auf dem Stuhl vor dem Bett, an die Wand hat er zwei Fotos von seinem Hund gepinnt. Von Ely, der Dogge, mit der alles angefangen hat.

Er war Haus- und Servicetechniker bei Daimler

„Ich habe als Haus- und Servicetechniker bei Daimler gearbeitet“, erzählt er. 2019 zog er mit seiner Partnerin von Stuttgart nach Schorndorf. Wegen ihrer Dogge war ihnen die Wohnung gekündigt worden, in Schorndorf hatten sie eine neue gefunden. Doch seine Partnerin fühlte sich nicht wohl, sie wollte zurück zu ihren Eltern nach Norddeutschland. Auf der Nordseeinsel Spiekeroog fand Thomas Kuschminder Arbeit als Hausmeister. Es ging nicht lange gut, er fühlte sich ausgenutzt: „Elf Euro die Stunde und eine 60-Stunden-Woche“, erzählt er. Kuschminder kündigte. Doch mit der Stelle war auch das Zuhause weg, weil das Paar samt Hund in einer Werkswohnung gewohnt hatte. Danach, sagt er, habe er alles in Bewegung gesetzt, aber keine Wohnung mehr gefunden. „Da oben gibt es Arbeit, aber keine Wohnungen“, beschreibt er die Lage. Schließlich zogen sie in ein Zimmer in der Wohnung der Eltern seiner Freundin. Zu dritt. Thomas Kuschminder, seine Partnerin und die Dogge Ely.

„Es war nicht einfach“, sagt er heute über eine Zeit, die in seinem Rausschmiss endete. Man habe ihm nahegelegt zu gehen. So formuliert er es im Gespräch ohne jeden spürbaren Groll. „Da kann ich schlecht sagen, ich gehe nicht.“ Er packte seinen Koffer und den Rucksack und fuhr zurück nach Süddeutschland. In Schorndorf kannte er Leute, da erhoffte er sich ein besseres Leben. Doch das neue Leben begann in einer Obdachlosenunterkunft. Weil seine Freunde ihm zwar mit Tüten voller Lebensmitteln halfen, aber keinen Platz für ihn hatten, landete er auf dem Sozialamt und kurz darauf im Hammerschlag 2: dem heruntergekommenen Obdachlosenheim in der ehemals herrschaftlichen Villa, die 1894 für Knopffabrikant Carl Breuning erbaut worden war und als charakteristisches Beispiel einer Vorstadtvilla des Späthistorismus gilt. Für den gestrandeten Thomas Kutschminder war sie eher ein Trauma. Als er die Duschen und die Waschküche im Keller sah, den Dreck in der Küche, die kaputten Leitungen an den Wänden und die Kakerlakenfallen in einem der Zimmer, war er schockiert. Er fiel in ein tiefes Loch: „Ich war verzweifelt.“

Einmal in der Woche kommt ein Sozialarbeiter der Obdachloseneinrichtung Erlacher Höhe in das Heim am Hammerschlag. Er ist der Ansprechpartner für die 31 Bewohner und Bewohnerinnen – auch zwei Frauen leben dort. Bei ihm beklagte sich Kuschminder über die schlimmen Zustände im Haus, helfen konnte der Mann von der Erlacher Höhe nicht. „Er sagte, ich solle mich bei der Stadt beschweren“, sagt Kuschminder. Getan hat er das nie. Weil es ohnehin keinen Wert hätte, wie er glaubt. „Die machen eh nichts.“

Ein Obdachlosenheim unter Denkmalschutz

Die Villa im Hammerschlag ist im Besitz der Stadtbau und an die Stadt verpachtet. Seit 1992 wird sie als Obdachlosenunterkunft genutzt. Das Haus steht unter Denkmalschutz, geschützt werden musste aber erst mal Thomas Kuschminder vor einem rabiaten Mitbewohner. Jetzt wohnen sie zu dritt in einem Zimmer. „Vorher habe ich aber mit einem einzelnen jungen Mann gewohnt, der aus Frust auf mich eingeschlagen hat.“ Kuschminder alarmierte die Polizei. Passiert ist nicht viel, immerhin bekam er ein anderes Zimmer. Der Rest der Misere blieb. Weil die Gemeinschaftsküche komplett verdreckt war, konnte er in der ersten Woche nichts essen. „Ich hab dann geputzt“, erzählt er. Raus aus der Schockstarre, das Leben musste weitergehen. Mit Mitbewohner Ernst Bartl, der früher mal Buchhändler war und seit drei Jahren im Hammerschlag lebt, hat er sich angefreundet. Sie kochen zusammen, sitzen in der Küche, reden. Zwei- bis dreimal in der Woche nimmt Thomas Kuschminder an einem Coaching teil. Das hat ihm das Jobcenter vermittelt. Dort wird er wieder aufgebaut und fitgemacht für Bewerbungen. Anfangs, sagt er, habe er noch nicht arbeiten können, weil er traumatisiert gewesen sei. Jetzt wünscht er sich eine Arbeit als Hausmeister. Eine Bewerbung hat er schon mal abgeschickt.

Was geschieht mit der Villa?

Was ihn aber vor allem aufbaut: Über das Coaching kam er an ein Apartment in einem Boardinghaus, dessen Miete das Jobcenter übernehmen wird. Wenn alles gut geht, kann er zum 1. Juli einziehen. Ein schneller Umzug wird es werden. Den Koffer, den Rucksack hat er rasch gepackt. Die Fotos von Hund Ely wird er abhängen und im neuen Apartment wieder an die Wand pinnen. Klein ist die Wohnung, ein Zimmer mit einer Gemeinschaftsküche – aber mit eigener Toilette und Dusche so viel besser als der Hammerschlag. Der soll übrigens nicht auf Dauer der letzte Platz für Obdachlose bleiben. In der Gemeinderatssitzung am 20. Juli will die Verwaltung dem Gemeinderat vorschlagen, die Villa mit einem Grundsatzbeschluss als Obdachlosenunterkunft aufzugeben und durch einen Neubau an anderer Stelle zu ersetzen.

Thomas Kuschminder wird sie hoffentlich nie mehr brauchen.