Rund um Schorndorf.

„Sehr froh“ ist Urs Donner, dass er seine Buch- und Schreibwarenläden am Montagmorgen nach vier Wochen endlich wieder normal öffnen darf und die coronabedingte Schließungszeit nun vorüber ist. Von den drei Geschäften in Rudersberg, Urbach und Plüderhausen war zuvor nur letzteres noch in Betrieb. Und das auch nur in einer Notbesetzung, die eine kontaktlose Abholung von Büchern gewährleistete, sich um den Online-Shop k