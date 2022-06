Gestiegene Lebensmittelpreise verändern Einkaufsverhalten der Schorndorfer

„Neuerdings muss ich bei jedem Einkauf rechnen: Brauche ich das wirklich? Gibt es eine günstigere Alternative? Wenn ich vor ein paar Jahren für einen Einkauf 50 Euro ausgegeben habe, dann war der Wagen richtig voll. Heute habe ich nur für ein paar Sachen 35 Euro bezahlt.“ So wie Heike Linsner aus Urbach geht es mehreren Kunden, die an diesem Tag im Schorndorfer Marktkauf einkaufen. Die 48-Jährige fügt an: „Dazu kommen die hohen Spritpreise. Ich bin auf das Auto angewiesen. Eine Entlastung für die Bürger sehe ich keinesfalls. Wissen Sie, was für alle eine Entlastung bringen würde? – Die Mehrwertsteuer von Grundnahrungsmitteln radikal runterzusetzen.“ Diese Ansicht ist kein Einzelfall. Bei den rasant steigenden Preisen überlegen sich die Konsumenten zweimal mehr, für welche Lebensmittel Geld ausgegeben wird.

Studie: Rund 250 Euro Mehrkosten pro Person und Jahr

Das tägliche Leben ist teuer geworden. Sei es an der Zapfsäule oder an der Supermarktkasse – die Inflation treibt die Preise nach oben und belastet die Geldbeutel der Verbraucher. Die Preise für Lebensmittel in Deutschland sind um gut elf Prozent gestiegen. Das Brötchen und der Käse beispielsweise weisen laut Statistischem Bundesamt ein Plus von sieben beziehungsweise 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf. Beim Kopfsalat sind es rund 17 Prozent, bei der Gurke sogar 30,3 Prozent. Und damit nicht genug: Lebensmittel werden einer Studie zufolge wohl noch deutlich teurer. Der Kreditversicherer Allianz Trade rechnet demnach mit einer Preissteigerung von mehr als zehn Prozent. Umgerechnet entspreche das durchschnittlich 250 Euro Mehrkosten pro Person und Jahr. Am stärksten waren die Aufschläge bisher bei Produkten des täglichen Bedarfs, darunter Öle und Fette, Mehle und Nudeln. Der am meisten genannte Grund dafür: die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine.

„Das zieht alles einen Rattenschwanz nach sich. Jeden Tag liest man irgendwo, dass sich Kosten für Futter- und Düngemittel sowie Energie verteuern, und das bekommen wir Endverbraucher dann im Supermarkt zu spüren“, sagt Rentner Ludwig Sassner aus Schorndorf. Der 67-Jährige gehe „mal hier, mal da“ einkaufen und versucht, Preise zu vergleichen. „Manchmal handelt es sich nur um ein paar Cent, aber immerhin.“ Spart er jetzt am Essen? „Nein, das auch nicht“, antwortet er, „essen muss man ja was. Aber ich kaufe so ein, dass ich mir eventuell aus einer Mahlzeit zwei machen kann.“ Sassner zeigt auf seine Tasche: Brot, verpackte Wurst, Konservendosen und ein wenig Obst.

„Einkaufen ist für uns mittlerweile zur Herausforderung geworden“, Amelie Granze ist junge Mutter und geht normalerweise bei Aldi und Lidl einkaufen. „Im Marktkauf bin ich hin und wieder, wenn ich von Angeboten lese. Bei mir fängt es mittlerweile schon an, dass ich Windelpreise vergleiche, um überhaupt irgendwo Geld sparen zu können.“ Sorge habe sie, wenn die Preissteigerungen weitergehen: „Für mich ist es ein Rätsel, wie sich Menschen, die beispielsweise arbeitslos sind oder kein so hohes Einkommen haben, dann Lebensmittel leisten können.“

Kassenbons aufheben und vergleichen

Butter, Milch, Honig, Marmelade, Wurst, Käse, Nudeln, etwas Obst und Salat, zwei Kästen Mineralwasser und weitere Kleinigkeiten haben ein älterer Herr und seine Frau in ihrem Einkaufswagen: „Das ist nicht viel, nur das, was uns noch für das Wochenende fehlt. Meine Frau und ich haben die Kassenbons der vergangenen Wochen aufgehoben und vergleichen ständig.“ Der Preisanstieg sei mehr als deutlich: „Es ist wirklich teurer geworden. Man merkt es schon an den Kleinigkeiten“, sagt der Mann und wird konkreter: „Beim Marktkauf haben wir oft zwischen 20 und 30 Euro ausgegeben. Jetzt sind wir für die gleiche Ware bei gut 50 Euro. Aber das ist nicht nur bei Marktkauf so – selbst wenn wir bei anderen Supermärkten mit 20 Euro ausgekommen sind, kommen wir da jetzt auf mehr als 30 Euro.“ Resignation schwingt mit. „Wir können gegen die Preise nichts tun, da sind wir wohl machtlos.“

Reichen Rente und Erspartes aus?

Silke Benz aus Plüderhausen spürt die Inflation ebenfalls. „Ich arbeite in Stuttgart, kaufe hin und wieder gleich da ein oder entscheide mich, irgendwo auf dem Heimweg einzukaufen.“ An diesem Tag habe sie sich für den Marktkauf entschieden. „Sparen ist nicht mehr drin. Gefühlt ist alles teurer geworden.“ Zwar handele es sich im Einzelnen mal um 20 bis 30 Cents, aber in „der Summe macht es sich sehr bemerkbar“.

Die Mutter von zwei Kindern fügt hinzu: „Es ist für uns bis jetzt noch keine Belastung. Aber wer weiß, was noch kommt und was die Politik entscheidet. Man muss ja auch an diejenigen denken, die weniger Auskommen haben. Und an notwendigen Lebensmitteln zu sparen ist nun nicht das Empfehlenswerteste.“

Reichen meine Rente und mein Erspartes noch aus? Diese Frage stellt sich eine Seniorin aus Weiler, die als Bankkauffrau tätig war. „Ich wollte mir im Alter eigentlich keine Sorgen mehr um das Geld machen, aber nun wird man unweigerlich damit konfrontiert. Was machen wir denn, wenn alles noch teurer wird?“ Sie schüttelt mit dem Kopf: „Wo soll das alles nur hinführen? Ich achte verstärkt auf reduzierte Produkte und Schnäppchen – wenn es die denn gibt. Das habe ich vorher eigentlich selten getan.“

Keinen Spaß mehr beim Einkaufen

Spaß mache Einkaufen nicht mehr, sagt ein junger Papa. „Bei Babynahrung oder allgemein bei den Produkten für die Kinder achten wir nicht so auf die Preise. Aber für uns schauen wir, ob etwas sein muss. Wir planen die Einkäufe genauer, um keine Lebensmittel wegschmeißen zu müssen.“

Weniger Bio-Produkte einkaufen – „denn die sind nämlich teilweise noch teurer“, sagt Sandra Linkner. Viel Fleisch esse sie eh nicht, Käse und Joghurt ja. Obst und Gemüse sowieso. „Im Moment weiß ich nicht, wie man bei notwendigen Lebensmitteln sparen sollte. Ich habe viel Bio gekauft, aber derzeit schaue ich schon sehr auf die Preise“, gibt die 37-Jährige zu. Großeinkauf? Nein, das mache sie nicht mehr. Sie gehe so einkaufen, wie sie es für nötig halte.