Gestiegene Preise: Kunden in Schorndorf kaufen dennoch weiter Bio-Produkte

„Energiepreise: Bei Bioläden bleiben die Kunden weg“ – so lautete kürzlich eine Schlagzeile. In der Corona-Pandemie gehörten Bio-Supermärkte, Reformhäuser und Naturkostläden noch zu den Krisengewinnern. Seitdem infolge des Ukrainekrieges die Energie- und Lebensmittelpreise explodieren, habe sich das Bild gewandelt, vermeldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Selbst traditionsreiche Biohändler kämpfen mittlerweile ums Überleben. „Bio-Supermärkte, Reformhäuser und Naturkostläden erleiden zurzeit deutliche Umsatzeinbußen“, so der Handelsexperte Robert Kecskes vom Marktforschungsunternehmen GfK der dpa. Der Grund: Angesichts knapper Kassen kaufen viele Verbraucherinnen und Verbraucher Bioprodukte immer öfter im Supermarkt oder beim Discounter.

Doch wie nehmen Stephan Kaliss vom Reformhaus Kaliss, Joseph Nossol, Geschäftsführer von Denns Bio-Markt und Mitglied im Vertriebsausschuss beim Bio-Markt Verbund, sowie Kunden des Unverpacktladens „Bergerei“ in Schorndorf die angespannte Lage wahr?

Einkaufsverhalten nicht komplett verändert

„Dass alles teurer wird, auch die Bioprodukte, war abzusehen. Aber ich achte weiterhin auf meine Ernährung und werde auch nach wie vor im Unverpacktladen einkaufen“, sagt eine Kundin überzeugt, die gerade einen Korb mit Gemüse und einige vollgefüllte Dosen auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades befestigt. Eine weitere Kundin steuert zielgerichtet auf das Geschäft zu: „Ja“, sagt sie, „natürlich werde ich deshalb mein Einkaufsverhalten nicht komplett verändern. Vielleicht genauer auf das eine oder andere achten, aber dennoch auf Unverpacktladen und Bio-Läden setzen.“

Larissa Berger, Unverpackladen-Geschäftsführerin, gerade erst wenige Tage aus dem Urlaub zurück, weiß, dass ihre Kunden Wert auf gute Produkte legen und dafür auch gerne mal mehr zahlen. Inwieweit sie all die Erhöhungen auf ihre Kundschaft umschlagen muss, vermag man jetzt noch nicht zu beurteilen.

Wenige Meter vom Unverpacktladen entfernt, befindet sich eine der vielen Biomarkt-Denns-Filialen. Deren Geschäftsführer Joseph Nossol bestätigt: „Im Bio-Fachhandel gab es, wie im gesamten Lebensmitteleinzelhandel, in den vergangenen Monaten teilweise rückläufige Umsätze.“

Kundschaft zeigt Verständnis

Im Vergleich zu den vorausgegangenen und pandemiebedingt stark frequentierten Monaten beobachte man im Bio-Markt Verbund eine zurückhaltende Nachfrage, was unmittelbar auf die Entspannung der Corona-Maßnahmen, die Wiedereröffnung der Gastronomie und eine zunehmende Reisetätigkeit seit Jahresbeginn zurückzuführen sei. Hinzu komme die steigende Inflationsrate, die die Haushaltsbudgets der Menschen belastet. Nossol: „Dennoch verzeichnen wir im Schnitt und im Vergleich zum Vorpandemiezeitraum eine wachsende Nachfrage.“ Generell fallen in der Biolebensmittelwirtschaft die aktuellen Preissteigerungen geringer aus als bei konventionellen Lebensmitteln. „Das liegt neben kürzeren Lieferketten unter anderem daran, dass der Ökolandbau auf die Verwendung von energieintensiven Dünge- und Spritzmitteln verzichtet.“

Die einzelnen Produktgruppen seien aus verschiedenen Gründen von Preissteigerungen betroffen. Dazu gehörten insbesondere Tomatenprodukte, Wein, Getreide und Rohprodukte, die weiterverarbeitet werden, in Öl eingelegte Waren oder Backwaren. Die Ursachen dafür reichen von hohen Energieaufwendungen über Verpackungskosten und Lieferengpässe. „Verzögerungen in den Lieferketten kompensieren wir mit einer längerfristigen Vorplanung. Die Warenversorgung ist generell gesichert“, sagt Nossol. Die Reaktion der Kundinnen und Kunden auf eintretende Preissteigerungen sei größtenteils von Verständnis geprägt. „Das erfahren wir im direkten Dialog. Wir spüren, dass unsere Kundinnen und Kunden trotz der erhöhten Preissensibilität Wert darauf legen, bewusst einzukaufen, und sich für einhundertprozentige Bio-Qualität sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis entscheiden.“ Mit der Kundschaft teile man das Verständnis, „dass wir die größte unserer aktuellen Krisen, die Klimakrise, nur durch einen bewussten und nachhaltigeren Konsum bewältigen können“. Und Joseph Nossol fügt betonend hinzu: „Mit unserem rund 200 Artikel umfassenden ‘Bio für jeden Tag'-Angebot, unseren rund 1000 Eigenmarkenprodukten sowie regelmäßig wechselnde Aktionen wie dem ‚Günstigen Wochenende’ und Rabattprogrammen ermöglichen wir es jedem Kunden, Bio für den täglichen Bedarf einzukaufen.“

Produkte, die das Immunsystem stärken, sind gefragt

„Im Bereich der Biolebensmittel spüren wir einen Rückgang“, sagt auch Stephan Kaliss, Inhaber und Geschäftsführer des Reformhauses Kaliss in Schorndorf, das auch einen Bio-Markt integriert hat. „Wir bieten sowohl das klassische Reformhaus-Sortiment mit Naturarzneimitteln und Naturkosmetik an als auch das Biomarkt/Bioladen-Sortiment.“

Ob der erwähnte Rückgang im Biolebensmittelbereich aus einer Kaufzurückhaltung resultiere oder daher komme, „dass unsere Kunden im Sommer wieder sehr viel verreisen konnten, wissen wir nicht“, so Kaliss. Im Verkauf von hochwertigen Ölen und Nüssen habe man zum Beispiel keinen Rückgang verzeichnet. Diese würden auch eher als Nahrungsergänzung gekauft. Kaliss: „Das spricht meiner Meinung dafür, dass einfach weniger Mahlzeiten zu Hause eingenommen werden.“

Im Bereich der Naturkosmetik seien die Umsätze nach wie vor steigend. Dass der „Trend nur noch zu billiger“ gehe, könne Kaliss somit nicht bestätigen: „Unseren Kunden scheint nach wie vor eine hochwertige Naturkosmetik wichtig zu sein.“

Ebenso im Bereich Nahrungsergänzung/Naturarzneimittel – im Vergleich zum Vorjahr werden Produkte, die beispielsweise das Immunsystem stärken, wieder mehr nachgefragt. „Die Kundenfrequenz hat noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Das macht für uns vieles schwerer“, gibt Stephan Kaliss zu. „Man kann es aber auch positiv sehen. Energiesparen ist ja nicht nur aus Kostengründen dringend notwendig, sondern auch aus Umweltgründen. Die hohen Energiepreise sollten wir als Challenge sehen, um ohnehin dringend notwendige Ressourceneinsparungen noch schneller zu verwirklichen.“

Mit Preiserhöhungen konfrontiert

Seitens der Lieferanten werde das Unternehmen Kaliss mit zahlreichen Preiserhöhungen konfrontiert. „Jeden Preiserhöhungswunsch hinterfragen wir kritisch und prüfen zudem, ob wir ihn vollständig weitergeben müssen. Ich kann aber nachvollziehen, dass beispielsweise bei einem Bäcker die Gaspreiserhöhungen heftig aufs Produkt durchschlagen. Ebenso bei den Logistikkosten zur Anlieferung aller Waren. Hier versuchen wir durch weitere Optimierungen die Kosten zu begrenzen“, sagt der Reformhaus-Inhaber.

Er fügt an: „Einige Lieferanten haben große Sorge, dass ihnen das Gas zeitweise ganz abgestellt wird und sie nächstes Jahr zeitweise nicht produzieren können. Wir versuchen, wo möglich, durch eine Erhöhung der Warenbestände hier Puffer zu schaffen.“

Ein wirkliches Trendprodukt seien derzeit warme Socken und warme Hausschuhe, hat Stephan Kaliss beobachtet. Nachdem im Frühjahr nicht klar gewesen sei, wer aufgrund gestörter Lieferketten überhaupt im Herbst liefern könne, „haben wir neue Lieferanten dazugenommen, die wie versprochen geliefert haben. Unser Stammlieferant für Socken hat diese Saison noch kein Paar Socken geliefert.“

Das werde auch weiterhin eine Herausforderung bleiben – einzuschätzen, wer von welchen Lieferengpässen betroffen sein könnte, und rechtzeitig für Alternativen zu sorgen, damit ein ansprechendes und vollständiges Warenangebot gewährleistet ist.