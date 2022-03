Vor zwei Wochen hat Wilhelm Pesch, Ortschaftsrat von der Grünen Liste Weiler, in Absprache mit Ortsvorsteher Eberhard Beutel eine ukrainische Flagge an einem Fahnenmast vor dem Weilermer Rathaus gehisst. Diese Solidaritätsbekundung kam, wie Pesch berichtet, bei vielen Weilermern offenbar gut an. Aber nicht bei allen: Vor einer Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag (19.03.), haben Unbekannte die blau-gelbe Flagge abgehängt und mitgenommen. Daraufhin hat Pesch Anzeige bei der Polizei