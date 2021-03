Kirchenaustritte im Viertelstundentakt, wie in Köln als Reaktion auf die unselige Haltung von Kardinal Rainer Maria Woelki in der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, gibt es in der Schorndorfer Heilig-Geist-Kirche zwar nicht. Dazu ist die räumliche Distanz vielleicht doch zu groß. Doch dass die Katholische Kirche „vor einer gewaltigen Umbruchsituation steht“, das will auch Pfarrer Wolfgang Kessler nicht verhehlen. Die Rezepte, die in den 1960er und 1970er Jahren funktioniert haben, lassen