"Glück kann man lernen":  Coach Melanie Sommer gibt Workshop beim Kneipp-Verein

Glück ist vielschichtig. Es können die kleinen Dinge sein, die glücklich machen – nicht immer der große Millionengewinn oder ein teures Auto. „Glück ist für die eine der Kaffee mit der Freundin oder ein schöner Urlaub, für einen anderen ein Spaziergang im Wald“, sagt Melanie Sommer.

Zum ersten Mal bietet sie unter dem Dach des Schorndorfer Kneipp-Vereins in diesem Jahr zwei Workshops an. Den ersten am 26. Januar: „Happiness – Glück kann man lernen.“ Beim „Happiness“-Workshop zuletzt im Jakob Concept-Store ist Melanie Sommer mit Christopher Behrendt, stellvertretender Kneipp-Verein-Geschäftsführer, ins Gespräch gekommen und daraus resultierte, dass die Themen von Melanie Sommer gut in das Fünf-Säulen-System des Kneipp-Vereins passen. „Achtsamkeit ist nicht nur Yoga und Ernährung“, so Sommer. Sich selbst etwas wert sein und sein Bewusstsein für Achtsamkeit schärfen, gehören ebenso dazu.

Etwas mehr als 17 Jahre lang war Melanie Sommer bei einem Mediendienstleister im Projektmanagement beschäftigt. Als in dem Unternehmen ein Transformationsprozess in Gang kam, die Produkte digitaler und die Hierarchien flacher wurden, fand sie den Wandel, auch wenn er anstrengend war, so spannend, dass sie ihn begeistert mitgestaltet hat. Und doch gab es dann in ihrer Firma keine passende Rolle mehr.

Aber sie hat ihren Herzensberuf gefunden: Mit „Souldrive-Coaching“ hat sich die Mutter von zwei Töchtern im April 2022 selbstständig gemacht, nach einer Ausbildung als werteorientierte systemische Beraterin und Resilienz- und Gesundheitscoach. Dankbar sei sie für ihr zwischenmenschliches Gespür und für ihre gute Intuition, schreibt sie auf ihrer Homepage. „Das Vertrauen in die eigenen Stärken hat mir vieles ermöglicht. Diese Fähigkeit und Denkweise möchte ich weitergeben.“

Glücklich wird man erst, wenn man die Blockaden erkennt

Und wie man sich dem Glück annähert, wird Melanie Sommer im Workshop verdeutlichen. Wie erlerne ich denn nun das Glücklichsein? In erster Linie gehört für Melanie Sommer zum Glücklichsein die Fähigkeit, sich auf sich selbst zu besinnen, im Hier und Jetzt zu bleiben und Achtsamkeit zu üben. „Glücklich wird man erst, wenn man zuerst einmal schaut, welche Blockaden einen am Glücklichsein hindern.“

So werde sie auch den Workshop angehen: Es werde nicht gefragt, was einen glücklich macht. „Denn das ist eine schwierige Frage.“ Einfacher sei es, aufzuzeigen, was einen stresst, ärgert oder blockiert. „Ich gehe das Thema mit den Teilnehmern sozusagen von der anderen Richtung an.“

Dinge fühlen können, auch das gehört für Melanie Sommer zum Glück. „Das Hineinfühlen, das Spüren sind enorm wichtig für einen selbst.“

Gibt es konkrete Tipps, wie man Glück erlernt? „Wenn es so einfach wäre, dann wären wir wohl alle glücklich.“ Melanie Sommer hat kein Patentrezept, aber Hilfestellungen: Glückskiller sind für sie dafür Vergleiche mit anderen und „alles, was sich im Außen abspielt“. „Perfektionismus ist ebenso ein Glückskiller.“ Oft stehe man sich selbst im Weg, anstatt Dinge einfach mal sein zu lassen oder eine Nummer langsamer anzugehen. „Sich selbst etwas wert sein, nicht für andere etwas sein zu wollen. Auch darauf sollte man sich besinnen.“ Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele sei ausschlaggebend. Auf sich achten, nach „innen hören“ und die Gefühle betrachten, daraus könne man viel lernen.

Kein Vortrag im Workshop

Ein Vortrag solle es im Workshop nicht werden, kündigt Melanie Sommer an. Es werden auch Übungen, wie beispielsweise Atemtechniken, durchgeführt. „Wichtig ist dabei zuallererst, eine Verbindung zu sich selbst herzustellen und mal durchzuschnaufen vom Alltag.“

Weitere Informationen und Kontakt zu „Souldrive-Coaching“: Melanie Sommer, Telefonnummer/Whatsapp: 01 73/3 42 63 26, Mail: info@souldrive-coaching.de.