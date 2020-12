Das ist hart: Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt und jetzt soll zum dritten Advent auch noch der Glühwein-Ausschank in der Gastronomie verboten werden. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha hat schon Anfang der Woche gedroht, den Alkoholausschank im Freien verbieten zu wollen. Meterlange Schlangen und Menschenansammlungen – das passt nicht zur angespannten Pandemie-Situation, in der Abstandhalten oberstes Gebot ist. Auch in Schorndorf kam’s nach Auskunft von Erstem