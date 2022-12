Gottesdienste und Liedersingen: Das ist an Weihnachten in Schorndorf geboten

Der Weihnachtsmarkt ist vorbei, über die Feiertage wird es ruhig in der Schorndorfer Innenstadt. Was vom 24. bis zum 26. Dezember in der Stadt Weihnachtlich-Besinnliches geboten ist und alles, was man dazu wissen muss, haben wir hier in diesem Artikel noch einmal gesammelt: Wo und wann kann man Weihnachtslieder singen? Wie wird das Wetter? Und wie kalt ist es in der Stadtkirche? Die Frage, welcher Bäcker über die Feiertage offen hat, ist in diesem Artikel beantwortet.

Bevor am Samstagnachmittag alle Geschäfte schließen, ist aber traditionell noch einmal viel Trubel in den Läden - und am Heiligen Morgen auch in und rund um einige Kneipen und Gaststätten. Dazu der Hinweis durch die Stadtverwaltung: Aufgrund der zu erwartenden Anzahl von Besuchern am Morgen des 24. Dezember in den angrenzenden Gastronomiebetrieben müssen die Höllgasse zwischen Marktplatz und Moserstraße sowie die Moserstraße und die Konstanzer-Hof-Gasse zwischen Hirschgasse und Höllgasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt zwischen 10 und 15 Uhr.

Gottesdienste in der Stadtkirche

Viel weihnachtliche Musik und die Möglichkeit, in großer Gemeinschaft Weihnachten zu feiern, gibt es in diesem Jahr wieder in der Stadtkirche. An Heiligabend findet um 16 Uhr der Familiengottesdienst mit der szenische Aufführung des neu komponierten Singspiels „Die erste Weihnacht“ statt. Um 18 Uhr beginnt die Christvesper mit dem Posaunenchor. Und um 22 Uhr gestaltet das For-You-Team des CVJM den Gottesdienst.

Am 1. Weihnachtsfeiertag singt in der Stadtkirche die Schorndorfer Kantorei. Alle Gottesdienste werden auch gestreamt und sind über Youtube auf der Homepage www.stadtkirche.org zugänglich.

Am 2. Weihnachtsfeiertag steht das gemeinsame Weihnachtsliedersingen im Mittelpunkt. Es können im Gottesdienst Lieder gewünscht werden, die dann miteinander gesungen werden.

Weihnachtslieder auf dem Marktplatz

Alle Jahre wieder lädt das Große Blasorchester zum Weihnachtsliedersingen unterm Christbaum am Oberen Marktplatz ein. Am Samstag, 24. Dezember, um 17 Uhr nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche erklingen traditionelle Lieder zum Fest, die zum Verweilen und Mitsingen in weihnachtlicher Atmosphäre einladen. Zum Aufwärmen werden roter und weißer Glühwein sowie Weihnachtspunsch angeboten.

Liedersingen am Ochsenberg jetzt im Schloss-Innenhof

Auch zwei Jahre Pandemie konnten die 1977 begründete Tradition des Weihnachtsliedersingens am Ochsenberg in Schorndorf nicht bezwingen. Im Gegenteil: Unter verjüngter Verantwortlichkeit findet die gut 30-minütige Feier an Heiligabend um 21 Uhr wie immer statt. Allerdings ab diesem Jahr im Innenhof des Schlosses. Hier steht man unter den Arkaden auch bei widriger Witterung vor Schnee oder Regen geschützt.

Da der Innenhof neu gepflastert ist, wird auf eine Verköstigung wie früher verzichtet. Mitveranstalter Leonhard Fromm ermuntert die Besucher stattdessen, „danach noch Mitsänger zu sich nach Hause zum Plaudern“ einzuladen. Gebeten werden die Mitfeiernden wie seither auch, an Heiligabend Bargeld in Scheinen mitzubringen, das für den Kirchbauverein gesammelt wird. Der Erlös dient als Spende für die Sanierung des Dachstuhls der Stadtkirche.

"Heiligabend mit uns"

Der „Heiligabend mit uns“ ist ein Angebot an alle Menschen, die diesen Abend in Gemeinschaft verbringen und diese besondere Zeit mit anderen feiern möchten – am Samstag, 24. Dezember, von 17 bis 19 Uhr im Martin-Luther-Haus, Friedrich-Fischer-Straße 1. Ein Fahrdienst kann in diesem Jahr nicht angeboten werden. Weitere Fragen beantwortet Diakonin Petra Bilfinger (E-Mail: Petra.Bilfinger@elkw.de; ) 0 71 81/25 80 58).

Wie wird das Wetter?

Das Weihnachtswetter könnte laut Vorhersage eher wechselhaft werden. An Heiligabend stehen die Chancen gut, dass man bei Aktivitäten im Freien wie dem Liedersingen auf dem Marktplatz oder im Innenhof des Schlosses trocken bleibt (bei milden Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad). Der erste Weihnachtsfeiertag könnte sogar durchgängig sonnig werden, bei Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad. Etwas regnerisch, aber auch nicht kälter, könnte dann der zweite Weihnachtsfeiertag am Montag werden.

Wer in die Stadtkirche geht, sollte seine Kleidung den Temperaturen anpassen. Als Energiesparmaßnahme hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass die Kirche nur auf 13 Grad beheizt wird. Aber immerhin: Für den Weihnachtsgottesdienst wird die Temperatur auf 15 Grad angehoben. Zudem werden während des Gottesdienstes die Bankheizungen, die in den vorderen Reihen angebracht sind, eingeschaltet.