Größter Erdrutsch im Kreis: Forstweg im Schorndorfer Stadtwald ist irreparabel

Vom Berkerwand-Sträßle im Stadtwald ist nach dem Erdrutsch auf einer Länge von 50 Metern nur noch ein schmaler, steiniger Streifen übrig geblieben. Zwei große Buchen wurden mitgerissen, im Gelände unterhalb des Oberberkener Sendemasts klafft eine große Wunde – und von Stillstand kann keine Rede sein. Seit Weihnachten 2021 ist der Hang in Bewegung. Hatte Revierförster Julian Schmitt anfangs noch die Hoffnung, dass die Schäden am Forstweg repariert werden können, ist er mittlerweile nicht mehr so optimistisch: „Eine Sanierung des Weges ist technisch und naturschutzrechtlich nicht möglich.“ Stattdessen soll irgendwann ein schmaler Pfad für Spaziergänger angelegt werden, der oberhalb vorbeiführt.

Regierungspräsidium bestätigt: Sanierung hat dem Weg nicht geschadet

Dass die Holzernte verantwortlich ist für den Erdrutsch, der von der Größe beispiellos ist im ganzen Rems-Murr-Kreis, dieser Vermutung widerspricht Julian Schmitt entschieden: „Wir haben hier gar nichts gemacht.“ Auch die Arbeiten am Weg, bei denen im September 2021 die Gräben gesäubert und die Entwässerung in den bestehenden Dolen erneuert wurde, haben nicht zur Rutschung geführt.

.Das hat sich der Revierförster nicht nur von der Unteren Forstbehörde bestätigen lassen, sondern nach technischer Überprüfung auch vom Regierungspräsidium, das die Sanierung finanziell gefördert hat. In der Planung und der Durchführung konnten also keine Mängel festgestellt werden. Daraus folgert Schmitt: „Es war nicht absehbar, dass der ganze Hang rutscht.“ Und er gibt zu bedenken: „Bis Weihnachten 2021 war hier nichts zu sehen.“

Die Ursache ist für ihn vielmehr in der Trockenheit der vergangenen Sommer zu sehen – und in der Bodenbeschaffenheit: Im Bereich der Rutschung ist Stubensandstein von Knollenmergel überlagert. In dieser Tonschicht sind durch die Trockenheit tiefe Risse entstanden. Dringt bei starkem Regen Nässe ein, quillt der Ton auf, Wasser gerät zwischen Sand- und Tonsteinschichten – und das Gelände „rutscht wie Schmierseife ab“. Nicht in Tsunami-Geschwindigkeit, aber langsam und stetig. Zu sehen auch unweit der großen Schadstelle: Hier ist oberhalb des Forstweges ein weiterer Abschnitt abgerutscht. Und anderswo im Rems-Murr-Kreis sind solche Schäden, das weiß Schmitt von seinen Kollegen im Umkreis, seit dem trockenen Sommer 2018 ebenfalls vermehrt zu entdecken.

Dauerhafte Absperrung und zwei Schilder zur Information

Der Hang ist und bleibt in Bewegung – und doch kann Schmitt auch beruhigen: „Es besteht keine Gefahr, dass der Hang bis Schorndorf abrutscht.“ Da der Schaden am Weg, der von der Landesstraße nach Oberberken durch den Stadtwald bis zum Waldspielplatz am Ende des Lindenwegs führt, nicht repariert werden soll, ist Vorsicht geboten: Die Sicherheitsabsperrung für Fußgänger, die noch provisorisch aufgestellt ist, soll dauerhaft eingerichtet werden. Zwei Schilder, die bis Jahresende im Bereich der Schadstelle angebracht werden, sollen Spaziergänger in Wort und Bild zur Ursache der Rutschung und zur Geländestruktur aufklären.

Ob im Rutschgebiet – wie auch oberhalb in Richtung Oberberken – ein Waldrefugium angelegt wird, das soll in der Forsteinrichtung, dem Zehn-Jahres-Plan für den Stadtwald, festgelegt werden.

Im Stadtwald ist es aber auch noch an einer anderen Stelle zu einem Erdrutsch gekommen: auf dem Bärenklingensträßle zwischen Hannes-Veil-Weg und Spittler-Stift. Da dieser Forstweg für die Abfuhr der Holzernte dringend benötigt wird und die Rutschung weniger dramatisch ist, soll diese Stelle aber zeitnah repariert werden.