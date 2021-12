Was soll 2022 bringen und was ist vom zu Ende gehenden besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben? Sechs ausgewählte Persönlichkeiten haben bemerkenswerte Antworten auf diese Fragen zum Jahreswechsel gefunden.

Bernd Hornikel, neuer Oberbürgermeister von Schorndorf: „Das neue Jahr 2022 bringt eine ganz neue, große Herausforderung. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf. Ich wünsche mir, dass es mir gelingt, auch die