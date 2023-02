Grüne laden zu Dokumentarfilm ein: Ukrainische Frauen im Mittelpunkt

Den Jahrestag des Beginns des Angriffskriegs auf die Ukraine nimmt der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Rems-Murr zum Anlass für eine Solidaritätsveranstaltung. Am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr, wird der Kurzfilm „Oh Sister“ in ukrainischer Sprache mit englischen Untertiteln unter anderem im Kino Kleine Fluchten in der Manufaktur in Schorndorf aufgeführt. Schon am Freitag, 24. Februar, läuft der Film um 19 Uhr im Seniorenbüro in Backnang und am Sonntag, 26. Februar, um 19 Uhr im Kommunalen Kino in Weinstadt-Beutelsbach (Stiftstraße 32).

Frauen kämpfen für Gerechtigkeit

Im Mittelpunkt des 20-minütigen Dokumentarfilms stehen ukrainische Frauen, die sich den Herausforderungen der anhaltenden russischen Invasion stellen und für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit in der Ukraine kämpfen.

„Oh, Sister!“ folgt der Reise dreier Friedensnobelpreisträgerinnen nach Krakau und Lviv. Erzählt werden die Geschichten von sechs ukrainischen Frauen, die sich mit ihrem Einsatz täglich den Herausforderungen des Angriffskrieges stellen.

Eine von ihnen ist die Anwältin für Menschenrechte Oleksandra Matviichuk. Sie leitet das „Zentrum für bürgerliche Freiheiten“ (Center for Civil Liberties), das im Jahr 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der Film wurde im Juni 2022 von der ukrainischen Produktionsfirma 23/32 Films unter der Regie der Ukrainerin Hanna Kapylova produziert, initiiert von „Nobel Women’s Initiative“, „United for Ukraine“ und anderen Partnern.

Im Anschluss an den Film gibt es die Gelegenheit zur Diskussion. Der Eintritt ist frei.