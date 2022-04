Das Remstalwerk startet in Zusammenarbeit mit Fischer Bau in Schorndorf am Montag, 25. April, mit der Verlegung von Leerrohren. Im Anschluss werden darin neue 30-Kilovolt-Leitungen eingezogen. Sie dienen der Verbindung des Umspannwerks der Netze BW GmbH in der Göppinger Straße mit dem Umspannwerk des Remstalwerks in Winterbach.

Im Stadtgebiet sind in den kommenden Monaten daher umfangreiche Grabungsarbeiten notwendig. Diese werden sich unter anderem über den Bereich Heinkelstraße,