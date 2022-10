Grippe-Impfung auch in Apotheken in Schorndorf: Für wen ist das Angebot?

Die Corona-Impfungen gibt es schon seit vergangenem Winter in manchen Apotheken. Die Nachfrage zieht derzeit wieder an, wie der Schorndorfer Apotheker Peter Gamm berichtet. Nun ist der Weg auch für die Grippe-Impfung frei. Buchen kann man Termine nicht wie bei der Corona-Impfung über ein zentrales Portal, sondern über die Internetseiten oder telefonisch direkt in den Apotheken. Der richtige Zeitpunkt, sich den Schutz gegen eine Grippeerkrankung zu holen, sei im Oktober, eher aber im November, sagt Thorsten Leiter, Inhaber der Künkelin-Apotheke und weiterer Apotheken.

Impfungen in Kürze möglich

Ab wann die Grippe-Impfungen in den Apotheken wirklich möglich sein werden, ist noch nicht ganz klar. Aber es wird nicht mehr lange dauern: Am Dienstag, 11. Oktober, hat der Deutsche Apothekerverband den Weg freigemacht und die mit dem Spitzenverband GKV der gesetzlichen Krankenkassen verhandelten Abrechnungskonditionen beschlossen. Peter Gamm, der in Schorndorf die Gaupp’sche Apotheke leitet, geht davon aus, dass man er nun zeitnah mit den Grippeimpfungen starten kann.

Auch Thorsten Leiter steht mit dem Angebot in der Künkelin-Apotheke in der Arnold-Galerie in den Startlöchern. Man habe keine große Eile, der Zeitpunkt werde genau richtig sein, so Leiter: „Die meisten Grippe-Erkrankungen gibt es im Januar und Februar.“ Deswegen sei es sinnvoll, nicht gleich früh im Herbst die Impfung zu machen, „damit man einen möglichst breiten Zeitraum abdeckt und der Schutz nicht schon nachgelassen hat“, wenn er gebraucht werde.

„Der erste Anlaufpunkt sollte immer der Hausarzt sein“

Das Impfangebot in den Apotheken soll ein niederschwelliges neben dem der Arztpraxen sein – keine Konkurrenz, betonen beide Schorndorfer Apotheker. „Der erste Anlaufpunkt sollte immer der Hausarzt sein“, sagt Thorsten Leiter. „Wir werden es nicht in großem Umfang anbieten, wie auch schon die Corona-Impfung.“ Es gehe darum Menschen ein Angebot zu machen, die vielleicht keinen Hausarzt haben oder die aus organisatorischen oder zeitlichen Gründen eher in die Apotheke als zum Hausarzt kommen können.

Es sei ein „Zusatzangebot“, sagt auch Peter Gamm. Bei den Corona-Impfungen hätten es „in den vergangenen Wochen und Monaten einige Kunden aufgrund der leichten Zugänglichkeit auch zur spontanen Impfung genutzt haben.“ Auch bei der Grippe-Immunisierung könne man vielleicht durch das Angebot einige dazu bewegen, die dazu vielleicht nicht zum Arzt gehen würden. Derzeit kämen zum Beispiel auch Menschen aus der Ukraine für Corona-Impfungen, berichtet Gamm.

Es kommen wieder mehr Menschen zur Corona-Impfung

Seit dieser Woche stelle er fest, dass wieder deutlich mehr Menschen kommen, um sich einen Schutz vor einer Corona-Erkrankung zu holen. Genaue Zahlen nennt Peter Gamm nicht, aber es seien mehr als 50 Menschen in dieser Woche. Sogar Erstimpfungen seien noch dabei. „Ich vermute, weil das Infektionsgeschehen jetzt wieder nach oben geht.“

Gegen Corona impft Peter Gamm in der Gaupp‘schen Apotheke schon seit Februar 2022. „Impfen ist bei uns Alltag geworden“, sagt er.

Buchen kann man die Termine für die Corona-Impfung in den Apotheken direkt oder über das neue Online-Portal des Landes impftermin-bw.de.

Winterbacher Apotheken impfen vorerst nicht

Längst nicht alle Apotheker machen jedoch das Impf-Angebot. Sigrid Dätsch-Lokies, die Inhaberin der Salier- und der Michaels-Apotheke in Winterbach sagt zum Beispiel: „Wir machen es aktuell nicht. Momentan bin ich der Meinung, können die Arztpraxen das gut handhaben.“ Wenn wieder eine Situation komme, dass Impftermine knapp würden oder man schnell viele Menschen impfen müsse – „dann stehen wir bereit“. Sie und zwei Kolleginnen in den Winterbacher Apotheken sind entsprechend dafür fortgebildet.

Im Moment wüsste sie allerdings personell gar nicht, wie sie ein Impfangebot stemmen sollte, sagt Sigrid Dätsch-Lokies. „Der normale Alltag soll ja auch durchlaufen.“ Außerdem seien die Räumlichkeiten, die sie zur Verfügung habe, nicht ideal. Aber: Wenn die Notwendigkeit da sei, dann kriege man es hin.

Für wen empfiehlt die Stiko die Grippe-Impfung?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Grippe-Impfung für: