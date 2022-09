Großartiges Konzert der Don Kosaken

Bei seinem Konzert in der Künkelin-Halle hat derOriginal Don Kosaken Chor einen großartigen Querschnitt geistlicher und weltlicher Chormusik geboten. Stimmgewaltig vom Tenor bis zum Bass begeisterten die Don Kosaken das Publikum, welches langanhaltend applaudierte. Landrat Dr. Richard Sigel betonte in seinem Grußwort, wie notwendig Solidarität und Unterstützung in der jetzigen schlimmen Zeit für das ukrainische Volk sei, und spendete 10 000 Euro für die Ukraine. Der Konzerterlös kommt der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf zugute, wie Dr. Weigold, 1. Vorsitzender des Freundeskreises der Rems-Murr-Klinik Schorndorf, in seiner Ansprache sagte. Nach zwei Zugaben „Ich bete an die Macht der Liebe“ und „Guten Abend, gute Nacht“ gab es begeisterten Beifall der Konzertbesucher.