Große Freude bei Bantel in Schorndorf: Kaufhaus öffnet am Montag

„Wir stehen in den Startlöchern und sind sehr froh, dass wir am Montag wieder öffnen dürfen“ – die Erleichterung und Freude ist Christina Bantel-Wild anzumerken. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte sie mit, dass ab Montag (08.03.) wieder folgende Öffnungszeiten für das Kaufhaus in der Johann-Philipp-Palm-Straße gelten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr. War man in den vergangenen Tagen noch nicht so optimistisch eingestellt, hat sich nun erstmal alles zum Guten entwickelt – vorerst zumindest. Zudem sei man außerdem froh, dass die Renovierung der Herrenabteilung abgeschlossen ist. Bantel-Wild: „Wir sind bereit, es kann los gehen.“