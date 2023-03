Gute Nachrichten für Eltern: Kompromiss bei den neuen Preisen fürs Kita-Essen

Eltern von Kita-Kindern müssen ab 1. September für das Essen ihrer Kinder in den Kindergärten tiefer in die Tasche greifen. Allerdings steigen die Preise für die Kita-Verpflegung zunächst weniger krass als erwartet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat die Stadtverwaltung einen erneuten Vorschlag auf den Tisch gelegt, nachdem der erste Antrag nicht nur bei den Eltern auf Widerstand gestoßen war, sondern auch im Verwaltungsausschuss wenig Anklang gefunden hatte. Zu groß schien vielen Räten der Sprung von bisher 78 Euro in den städtischen Kindertagesstätten auf einheitlich 120 Euro für Frühstück, Mittagessen und Snack und auf 100 Euro für Mittagessen und Snack für unter und über Dreijährige. Dem neuen Vorschlag zufolge wird in drei Stufen erhöht: Zum 1. September 2023 steigen die Verpflegungsentgelte für drei Mahlzeiten auf 110 Euro und auf 90 Euro bei zwei Mahlzeiten. Ein Jahr später steigen die Preise um zehn Euro auf 120 Euro beziehungsweise 100 Euro. Von 2025 an werden die Preise jährlich in Höhe der durchschnittlichen Inflation erhöht.

Atteste sind nicht mehr erforderlich

Was viele Eltern freuen wird: Eine zumindest partielle Rückerstattung des Essensgeldes wurde ebenfalls beschlossen. Das heißt: Kann ein Kind wegen Krankheit, Urlaub oder anderem nicht in die Kita kommen, bekommen die Eltern ab drei zusammenhängenden Fehltagen die Hälfte des Essensgeldes zurück. Ein Attest ist nicht erforderlich, die Rückzahlung erfolgt einmal im Vierteljahr automatisch und muss nicht extra beantragt werden. Die Grünen hatten gefordert, das Essensgeld für alle entschuldigten Fehltage zurückzuzahlen, konnten sich damit aber ebenso wenig durchsetzen wie mit dem Antrag, für unter Dreijährige und über Dreijährige unterschiedliche Preise festzusetzen.

FDP/FW, SPD und CDU schlossen sich dem Antrag der Verwaltung an und zogen ihre eigenen Anträge zurück. „Wir waren alle nicht richtig glücklich, insofern finden wir den Vorschlag jetzt vollkommen korrekt“, sagte Gerhard Nickel für die FDP/FW-Fraktion. Thorsten Leiter (CDU) bedankte sich für den Kompromiss. Wichtig sei, dass die Neuregelungen für die Verwaltung handelbar seien, sagte er. Dass den Eltern einiges zugemutet werde, wisse er durchaus: "Es ist unglücklich, damit jetzt anzufangen.“

Ausdrücklich gegen den Verwaltungsantrag sprachen sich die Grünen aus. „Man hätte den Eltern kleinerer Kinder entgegenkommen können“, sagte Simone Höfer für ihre Fraktion. Ebenso kritisierte sie den automatischen Inflationsausgleich und die nur 50-prozentige Rückerstattung des Essensgeldes.