In den vergangenen Monaten hat es oft an Freizeitangeboten für Kinder gefehlt. Gerade in den Sommerferien ist die Nachfrage groß und die Corona-Lage lässt unter gewissen Auflagen besondere Events zu. Noch bis zum 22. August gastiert die Zirkusfamilie Nock in der Gottlob-Bauknecht-Straße mit ihrem Hüpfburgenland in Schorndorf. Dort ist gerade für die jüngsten Kinder viel geboten. Zwei tägliche Showeinlagen am Wochenende lassen sich die Artisten natürlich nicht nehmen.

Bullriding und