Halloween und Reformationstag in Schorndorf: Was am Montag (31.10.) geboten ist

Happy Halloween! Das Fest der Geister, Vampire und Gruselfilme wird am heutigen Montag, 31. Oktober, auch von Schorndorferinnen und Schorndorfern gefeiert. Wo heute etwas los ist - und wo ein Alternativprogramm geboten wird. Außerdem ist heute natürlich auch Reformationstag. Deshalb ist auch in den Schorndorfer Kirchen etwas geboten. Ein kleiner Überblick.

Coverrock in der Musikbar Engel

In der Musikbar Engel in Schorndorf können Feierlustige am Montag rocken. Die Coverband „Nice Day“ spielt Rockklassiker und Oldies der 70er und 80er nach dem Motto: "Halloween – what a nice day for old time rock." Los geht die Halloweenfeier um 20 Uhr.

Gruseln im Kino

Wer sich zu Ehren von Halloween lieber gruseln möchte, dem sind im Schorndorfer Traumpalast mehrere Halloween-Filme geboten. Zum Beispiel bei "Halloween Ends" um 20.30 Uhr und 23.30 Uhr, "Orphan: First Kill" um 23 Uhr oder bei "Smile - Siehst du es auch?" um 20.15 Uhr und 22.45 Uhr.

Schwoof und DJ Marathon in Urbach

Wem das doch trotz Halloween zu brisant ist, der kann sich am Montagabend auch auf den Weg in die Nachbargemeinde Urbach machen. In der Auerbachhalle findet ab 19.30 Uhr ein "Oldschool Schwoof" statt. "Eine Teilbestuhlung der Halle lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Auf der Tanzfläche sorgen die DJs von Beatconnection mit DJ Oliver Leising und Julian Kästle mit Musik aus drei Jahrzenten für beste Laune", heißt es in der Ankündigung. "Also alles in allem der perfekte Abend um mal wieder die alte Schlaghose oder die guten Buffalos aus dem Schrank zu holen." Noch bis Dienstag, 1. November, 3 Uhr läuft zudem wieder einmal ein DJ Marathon aus der Urbacher Kulturkneipe "Zom Täle". Zu finden ist er auf Twitch.

Reformationsvortrag in der Stadtkirche

evangelische Kirchenbezirk am Montagabend ab 20 Uhr zu einem Vortrag mit Volker Drecoll in die Stadtkirche ein. Der Referent, er ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Tübingen, spricht über die Bedeutung Christi für die Theologie Martin Luthers und über unser Verständnis von Christsein heute. Musikalisch wird der Abend begleitet mit Orgelmusik von Musikdirektor Frank Oidtmann aus Tübingen.

"Church Night for Kids"

Auch in der Versöhnungskirche Schorndorf gibt es ein Programm zum Reformationstag. Von 18 bis 19.30 Uhr findet dort die „Church Night for Kids“ statt. Eingeladen sind alle Schulkinder zwischen sechs und 13 Jahren: Begegnung in einem kleinen Theaterstück mit Martin Luther und anderen Menschen aus dem Mittelalter, Spiele, Singen und Essen. Eine Taschenlampe ist mitzubringen. Eine Anmeldung ist unter pfarramt.schorndorf.versoehnung-west@elkw.de erforderlich.