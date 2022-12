Hausärzte am Limit: Darum streikt die Gemeinschaftspraxis in Schorndorf-Weiler

Wer in Schorndorf einen Hausarzt oder eine Hausärztin sucht, hat schlechte Karten. In vielen Praxen wird schon bis zum Anschlag gearbeitet, neue Patienten werden abgelehnt. Zur Überlastung der Mediziner kommen steigende Kosten und eine aufgeblähte Bürokratie. Jetzt reicht es den niedergelassenen Ärzten. Am Mittwoch, 7. Dezember, bleiben bundesweit zahlreiche Hausarztpraxen geschlossen, darunter auch die Gemeinschaftspraxis von Dr. Frieder Schmidt, Michael Hagen und Annette Bader in Weiler.

Hausärzte-Mangel ist absehbar

„Es ist absehbar, dass die Versorgung auch in Schorndorf in den nächsten Jahren knapp wird“, sagt Michael Hagen. Überall würden Neubaugebiete gebaut, dass die Menschen aber auch Ärzte brauchen, kümmere die Politik wenig. Er selbst hat einen Patienten aus Böblingen, der dort trotz intensiver Suche keinen Hausarzt fand. Eine Bekannte von Familie Hagen lebt in Esslingen – bei einer Grippe muss sie aber nach Köngen fahren, weil sie vor Ort bei keinem Hausarzt unterkam. Inzwischen nimmt auch Hagens Praxis in Weiler nur noch Patienten aus Weiler und deren Familienangehörige. „Keine Leute, die den Arzt wechseln wollen“, erklärt der Mediziner. „Man muss auch an sich selbst denken. Sonst wird man unzufrieden.“

Schon längst fehlen Ärzte nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten

Dass sich diese Misere immer weiter zuspitzt, ist seit Jahren bekannt – geschehen ist nichts. Hausärzte zu gewinnen, werde schon im Medizinstudium verschlafen, anders als bei den Facharztrichtungen. Jungen Ärzten werde sogar eher Angst gemacht vor der Selbstständigkeit, sagt Michael Hagen. „Wenn man hört, dass die Sicherheit im Krankenhaus viel besser sei, überlegt man sich diesen Schritt zweimal.“ Dabei gebe es nur wenige Praxen, die pleitegehen. „Nur wenn einer fehlwirtschaftet, kann das passieren.“ Die Folge: Schon längst gibt es nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten zu wenige Ärzte, so dass die Mediziner vor Ort oft komplett überlastet seien. In manchen Städten und Gemeinden werden extra Anreize geschaffen, um sich einen Doktor ins Dorf oder ins Neubaugebiet zu holen – etwa durch die gezielte Hilfe bei der Suche nach geeigneten Praxisräumen. In der Regel, sagt Michael Hagen, würden Ärzte bei der Ansiedlung aber auch von den Städten zu wenig gefördert. Und die Belastung bei den Ärzten vor Ort bleibt groß.

Nun hat der Mediverbund zum Streik aufgerufen. Der Vorwurf: Die Politik bindet die niedergelassenen Ärzte nicht ein, die Bürokratie sei enorm, die Zukunft der ambulanten Versorgung gefährdet. Auch Michael Hagen und seine Kollegen finden nicht zuletzt angesichts der fehlenden Unterstützung in der Energiekrise: „Man muss ein Zeichen setzen.“ Großes Verständnis für den Unmut in den Praxen hat auch die Kassenärztliche Vereinigung in Stuttgart. „Die Belastung wird immer höher, die Rahmenbedingungen werden schlechter, die digitalen Anwendungen funktionieren nicht, der Mangel an Medizinischen Fachangestellten (Arzthelferinnen) macht den Praxen weiter zu schaffen“, zählt KV-Sprecher Kai Sonntag an schlimmsten Problemen auf.

Der Mediziner-Nachwuchs fehlt

Zwar will Sonntag noch nicht von einem Desaster sprechen, auf das die Politik zusteuere, doch auch er verweist auf das große Problem in der hausärztlichen Versorgung: „Uns fehlt der Nachwuchs“, sagt er. „In einigen Regionen dünnt die Versorgung aus.“

So groß die Probleme sind, so gering ist offenbar das Verständnis für die Situation der niedergelassenen Ärzte. „Sobald die Kinderkliniken Probleme melden und eine Überlastungsanzeige geben, herrscht große Aufregung“, sagt Sonntag. Der Bundesgesundheitsminister schalte sich persönlich ein. Um nicht missverstanden zu werden, betont er ausdrücklich, dass dies keine Kritik an den Kliniken sei.

Wie kann, wie sollte die Politik nun aber nachsteuern?

Gleichwohl findet es Sonntag schwer begreiflich, dass das Verständnis für die Probleme in den Praxen offenbar deutlich geringer sei. Dabei, sagt er, fänden doch mehr als 90 Prozent der medizinischen Behandlungen in den Arztpraxen statt.

Nach Ansicht des KV-Sprechers hat die Politik viel zu spät reagiert, als es darum ging, neue Studienplätze zu schaffen. Die Wirkungszeiträume im Gesundheitswesen seien lang. Wenn ein neuer Studienplatz geschaffen wird, dauere es etwa zwölf Jahre, bis der junge Mediziner / die junge Medizinerin dann auch in der Versorgung tätig werden könne, betont der KV-Sprecher.

Bürokratie ist immens

Der Nachwuchs ist nur ein Problem. Ein weiteres: Die Ärzte haben laut Sonntag keine funktionierenden digitalen Anwendungen. Die wiederum liegen in der Verantwortung des Bundes als Hauptgesellschafter der Gematik – der Gesellschaft, die die digitalen Anwendungen zur Verfügung stellt, sagt Sonntag. „Und was bürokratischer Aufwand angeht, gäbe es auch eine Menge zu tun.“

Info

Am Mittwoch, 7. Dezember, ist der hausärztliche Notdienst weiter erreichbar.