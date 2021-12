Es war nochmals ein rascher Durchgang durch knapp 30 Anträge – dann war das große Zahlenwerk beschlossen: Am Donnerstag hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit den Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Als die größten Investitionen sind der Neubau der Stadtbücherei, der bereits begonnene Bau der Rainbrunnenschule, der Bau der Kindergärten in der Uhlandstraße und in Weiler sowie die Erweiterung der Fuchshofschule eingeplant. Mittel wurden außerdem für die Außenanlagen beim Schulzentrum Grauhalde,