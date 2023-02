Hautarzt Dr. Zeyher kämpft um seine Praxis: Wie viele Ärzte braucht Schorndorf?

Ein besorgniserregender schwarzer Fleck auf der Haut, ein juckender Ausschlag, eine Allergie: Wer Hautprobleme und noch keinen Dermatologen hat, hat ein Problem. Die allermeisten Hautärzte nehmen keine neuen Patienten an, und selbst langjährige Patienten müssen oft lange warten, bis sie einen Termin bei ihrem Hautarzt bekommen. Für Patienten kann also keine Rede davon sein, dass es genügend Hautärzte gibt. Und trotzdem darf sich der Schorndorfer Dermatologe Dr. Claus Zeyher im Rems-Murr-Kreis als Kassenarzt nicht niederlassen. Alle Kassensitze, vermeldet die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KV), sind für Dermatologen belegt. Doch damit will sich der 39-jährige Claus Zeyher nicht abfinden.

„Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Patienten, die keine Termine bekommen“, erzählt er. Zeyher, aufgewachsen in Schorndorf, Studium und Facharztausbildung in Tübingen, hat sich mittlerweile als „freier Arzt“ niedergelassen. Das heißt, er darf Patienten behandeln, seine Leistungen aber nicht mit den Krankenkassen abrechnen. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, an einen Kassensitz zu kommen, hat er im Juli in der kieferorthopädischen Praxis seiner Schwester einen Raum gemietet, um dort als freier Arzt zu praktizieren. Seitdem kommen zu ihm Privatversicherte und Selbstzahler. Leute, wie er sagt, die nicht acht Monate lang auf ein Hautkrebsscreening warten wollen, oder solche, die auch seine Expertise als studierter Biochemiker bei Laboruntersuchungen in Anspruch nehmen möchten.

In Backnang hatte er einen halben Sitz in Aussicht

Dass er heute in einem kleinen Zimmer praktiziert und finanziell zu kämpfen hat, anstatt eine große Praxis zu betreiben, hat er sich so nicht vorgestellt – zumal er in Backnang schon einen halben Kassensitz in Aussicht hatte. „Ich hatte Kontakt mit einer Dermatologin, die ihre Praxis übergeben wollte“, erzählt er. Sehr glücklich sei er gewesen, doch dann habe sich ein Kollege beworben, der etwas länger Facharzt war als er. Dieser bekam dann den Zuschlag von der Kassenärztlichen Vereinigung, Zeyher ging leer aus. Eine weitere Chance auf einen halben Kassensitz platzte zwei Wochen vor der Übergabe: Aus wirtschaftlichen Gründen habe der Mann, ein Arzt aus dem Kreis, überraschend seine Bereitschaft zurückgezogen. „Es war ein Schlag in die Magengrube“, sagt Zeyher. „Sogar mit der Bank hatte ich schon alles geregelt.“

Sonderzulassung beantragt

Eine Möglichkeit für ihn wäre, sich in einem anderen Landkreis um einen Kassensitz zu bewerben. Doch Claus Zeyher ist in Schorndorf verwurzelt, seine Familie ist ihm wichtig, besonders seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren. Vor allem, sagt er, liege ihm aber die Versorgung der Menschen in seiner Heimat am Herzen. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung hat er nun eine Sonderzulassung beantragt, bei der er mit dringendem Hautarztbedarf in Schorndorf argumentiert.

Mit einer Petition sucht er Unterstützer

Gleichzeitig hat er unter www.freier-arzt.de eine Petition gestartet, um Unterstützer für sein Anliegen zu finden. Stand jetzt wurde sie von 237 Menschen unterzeichnet. Zusätzlich haben ihn per Mail und über eine Umfrage in seiner Praxis 100 Unterschriften und Kommentare von Unterstützern erreicht. Deutlich wird der Ärztemangel auch in den Kommentaren: „Ich bin freiwillig gesetzlich versichert und bezahle im Monat 950 Euro“, schreibt ein Unterzeichner. „Dafür bekomme ich nicht mal einen zeitnahen Termin für eine Vorsorge. Haben wir zu wenig Hautärzte???“ Und ein anderer schreibt: „Ich kann keine Überversorgung erkennen. Die meisten Praxen in der Umgebung nehmen keine ,Neukunden’ auf. Ich persönlich bin noch auf der Suche. Warum wird die Ärztedichte so reguliert? Regelt sich das nicht über Angebot und Nachfrage?“

Wo bleibt die Ärzteschwemme?

Fragen wir die, die es wissen muss, nämlich die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Pressesprecher Kai Sonntag räumt unumwunden ein, dass das Zulassungsverfahren für Kassenärzte extrem bürokratisch und nicht mehr zeitgemäß ist. Verantwortlich dafür sei aber die Bundesregierung, denn das Verfahren sei Bundesrecht. Anfang der 90er Jahre habe die Bundesregierung Kontingente für ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte beschlossen. Damals sei man von einer Ärzteschwemme ausgegangen, mehrere Maßnahmen habe es gegeben, um den Kostenanstieg im Gesundheitswesen zu begrenzen und den Beitragssatz stabil zu halten. Bis heute gibt es Sonntag zufolge aber keinen wissenschaftlich anerkannten Ansatz für die Berechnung der Kontingente.

Rein rechnerisch ist der Kreis sogar überbelegt

Für den Rems-Murr-Kreis und die Dermatologen liegt die Verhältniszahl („Schlüssel“) bei 35.868. „Das bedeutet, wenn auf 35.868 Einwohner statistisch im Rems-Murr-Kreis ein Hautarzt in Vollzeit kommt, wird ein Versorgungsgrad von 100 Prozent erreicht“, erklärt er. Ab 110 Prozent gelte ein Bereich für diese Fachgruppe als überversorgt, was zur Folge habe, dass kein neuer Arzt eine Praxis eröffnen und eine Praxis sich auch nicht erweitern dürfe. Das sei auch bei den Dermatologen im Kreis der Fall. Sonntag: „Der Versorgungsgrad lag bei der letzten Berechnung (21.10.2022) bei 111,2 Prozent. Die nächste Berechnung erfolgt am 1. März 2023.

"Politisch nicht gewollt"

Was Sonntag ausdrücklich betont: Die Verhältniszahlen seien eingeführt worden, um den Beitragssatz stabil zu halten – und nicht vor dem Hintergrund der Terminnöte der Patientinnen und Patienten. Dass sich Dermatologen zusätzlich niederlassen wollen, ist nach Meinung des KV-Sprechers schlicht politisch nicht gewollt: „Die Politik sieht eher die Anforderung, dass die Hautärzte in einen Landkreis gehen sollen, wo im Augenblick dringender Ärzte benötigt werden.“

Noch nicht einmal eine Überweisung

Und Claus Zeyher? Der könnte sich laut Sonntag im Augenblick mit einem bestehenden Arzt den Arztsitz in Form eines Jobsharings teilen, eine bestehende Praxis übernehmen oder einen Sonderbedarf beantragen. All das hat er bereits versucht – ob sein Antrag auf Sonderzulassung durchgeht, das wird der Zulassungsausschuss entscheiden. Bis dahin darf Zeyher für seine Patienten noch nicht einmal eine Überweisung schreiben, selbst wenn sie erkennbar Hilfe bräuchten. „Wir regulieren uns zu Tode“, sagt er. Für die Patienten kann das manchmal ganz eng werden.