Corona hin oder her - in Schorndorf heiraten aktuell nicht weniger Menschen als in unbeschwerten Zeiten, selbst wenn die Feier kleiner ausfallen muss und nur eine begrenzte Anzahl von Gästen Zutritt zum jeweiligen Trauort hat. Und so haben sich im Jahr 2021 in Schorndorf 225 Paare das Ja-Wort gegeben.

{element}

Nicht alle von ihnen wohnen in Schorndorf. Und nicht alle Schorndorfer Ehepaare haben in der Daimlerstadt geheiratet. Im vergangenen, ebenfalls schon pandemiegeprägtem Jahr gab