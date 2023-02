Heizkosten in Schorndorf sparen: Energieagentur gibt bei Online-Termin Tipps

Die Energiekosten sind in vielen Haushalten mit den neuen Abschlägen für 2023 teils drastisch gestiegen. Die Verunsicherung ist entsprechend groß, genauso wie das Interesse an seriösen Informationen. Bei einem Online-Vortrag können sich Interessierte am Montagabend (27.02.) nun Tipps von einer Expertin einholen. Veranstalter ist die Stadt Schorndorf.

Energiespartipps und Fragen zu passenden Heizsystemen

„So machen Sie Ihre vier Wände klimafit!“, heißt die Online-Veranstaltung. Als Expertin eingeladen ist eine Referentin der Energieagentur Rems-Murr. Anika Bürkle, wird auf Energiesparpotenziale im Haushalt und im Alltag eingehen. Doch es soll nicht nur um effektive Energiesparmaßnahmen gehen. Auch die Optimierung von Heizungsanlagen und ein möglicher Umstieg auf neue Heizsysteme sind Themen.

Teilnehme ist kostenlos

Wer teilnehmen mochte, kann sich am Montag zwischen von 18.30 bis 19.30 Uhr von zuhause einwählen. Möglich ist das via Microsoft Teams, hier gelangen Sie zum Online-Termin (Microsoft Teams öffnet sich). Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen online

Geleitet und koordiniert wird die Veranstaltung von Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Schorndorf. Die Stabsstelle Klimaschutz koordiniert den Weg der Stadt zur Klimaneutralität. Bis 2035 will dies Schorndorf schaffen. Dieses Ziel hat sich der Gemeinderat vor zwei Jahren gegeben.

Der Online-Vortrag wird übrigens aufgezeichnet. Er ist im Anschluss auch auf der Seite der Stadt online verfügbar. Dort gibt es zusammen mit der Vortragsreihe „Klimaschutz“, weiteren Informationen zu Beratungsangeboten rund um die Themenbereiche Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, Fördermöglichkeiten oder Energiespartipps.