Heute (16.11.) Krämermarkt in der Schorndorfer Innenstadt

Krämermarkt-Stimmung in der Schorndorfer Innenstadt: Am Mittwoch, 16. November, sind wieder rund 60 Marktbeschickern aus dem ganzen Bundesgebiet in Schorndorf und bieten ihre Waren an.

Das Sortiment reicht von unterschiedlicher Bekleidung über Lederwaren, Küchenutensilien, Haushaltswaren, Wurst und Käse bis hin zu vielerlei Süßwaren.

Der Markt beginnt um 8 Uhr und endet um 18 Uhr. Aus diesem Grund kommt es auch zu einigen Beschränkungen.

Kein Fahrzeugverkehr

Der Krämermarkt erstreckt sich über folgende Fläche: in der Johann-Philipp-Palm-Straße ab Einmündung Archivstraße, in der Gottlieb-Daimler-Straße ab der Einmündung Kirchgasse sowie auf dem gesamten Marktplatz.

Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer zu beachten, dass am Markttag die gesamte Krämermarktfläche von 5 bis 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist.

Auch eine Warenanlieferung zu den Geschäften kann an diesem Tag nicht erfolgen. Um Beachtung der zusätzlich aufgestellten Verkehrszeichen wird gebeten. Eine Ein-/Ausfahrt während des Krämermarktes zum Bereich „Im Sack“ ist nicht möglich.