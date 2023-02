Hexen stürmen Schorndorfer Rathaus: OB Bernd Hornikel muss sich einiges anhören

Zwei Jahre lang hatten die Besen unbenutzt in der Ecke gestanden, nun war für die „Schorndorfer Hexa“ der große Tag gekommen: Am diesjährigen „schmotzige Doschtig“ mussten Oberbürgermeister Bernd Hornikel, erster Bürgermeister Thorsten Englert und acht weitere Amtsleiter der Stadtverwaltung nach pandemiebedingter Pause beim Rathaussturm wieder den Kopf hinhalten. Dabei bekommen in diesem Jahr buchstäblich alle ihr Fett weg.

Unter lautem Getöse der Gugga „Bonzdorfer Noda-Biag’r“ tanzten die Hexen gegen 15 Uhr ausgelassen aus der Gottlieb-Daimler-Straße heraus und von dort aus über den Marktplatz, wo sie Konfetti und Süßigkeiten in die noch eher spärliche Zuschauermenge warfen. Anschließend bahnten sich die Hexen ihren Weg ins Rathaus und zerrten wenig später unter großem Applaus OB Bernd Hornikel an seiner Krawatte auf den Balkon.

Hexen üben Kritik

Unten auf dem Marktplatz begann die Zeremonie mit einer Darbietung der Tanzgarde der SMTV. Danach folgte die traditionelle Hexenrede. Die Reimhexe freute sich, dass der Rathaussturm wieder stattfinden konnte, ohne dass ein Virus dazwischenfunkt: „Älle feirat mitanander ond send super druff ond vertreibat mit Krach dr letzte Corona-Muff!“ Selbstverständlich blieben auch der Oberbürgermeister („s’Berndle“) und die Stadtverwaltung alles andere als verschont.

So gehen Inflation und steigende Strompreise auch an Hexen nicht vorbei: „Ihr miassat net die Teuerste sein mit em Strom - onsr Rechnung drhoim isch dr blanke Hohn!“. Der anstehende Neubau der Schorndorfer Bücherei, genauer, die damit verbundenen Ausgaben, wurden von den Hexen ebenfalls nicht gutgeheißen: „Die Stadt, die muass spara, des isch mir scho klar, oifach bled, dass die Bücherei scho genehmigt war.“

Schorndorfs OB Bernd Hornikel muss sich sportlich betätigen

Nachdem die Hexen ihren Ärger über Bernd Hornikel und dessen Kolleginnen und Kollegen kundtaten, sollen sich diese zur Unterhaltung des Publikums nun sportlich betätigen. „D’Schorndorfr Nachrichta hen gschrieba: ,Sport fehle ihm sehr‘, mir helfat gern: Do muss a Fitnessstond her!“ Der Oberbürgermeister und die neun Amtsleiterinnen und Amtsleiter, die mit bunten Perücken und bemalten Gesichtern versehen waren, wurden sogleich in zwei Fünfergruppen aufgeteilt, die gegeneinander antraten.

Die erste Aufgabe: Ein Staffellauf mit Hexenbesen durch einen von den Hexen gebildeten Parcours, bei dem sich das Team um Bernd Hornikel am Ende gegen seine Gegner geschlagen geben musste. Das zweite Spiel jedoch, Dreck unter einen Teppich kehren, konnte der Oberbürgermeister für sich entscheiden. Im letzten Spiel sollten die Teams Begriffe erraten, die das Publikum pantomimisch darstellte. Wörter wie „Spatenstich“, „Sektempfang“ oder „Anbaden“ bereiteten ihnen dabei große Schwierigkeiten, am Ende aber konnte sich Hornikels Gruppe durchsetzen. Als Preis erhielt sie einen Gutschein für einen Freiflug auf dem Hexenbesen - der sogleich auf dem Marktplatz eingelöst wurde.

Bekommen die Hexen das Rathaus?

Oberbürgermeister Bernd Hornikel, für den es der erste Rathaussturm war, nahm die Sache mit Humor und bedankte sich bei den Hexen: „Danke, dass ihr das Rathaus übernommen habt. In den jetzigen Zeiten würde ich am liebsten sagen - behaltet’s einfach.“