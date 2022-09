Hilfe für schwierigen Alltag: Betreuer für Geflüchtete in Miedelsbach gesucht

Aktuell werden die Tannbachhalle in Miedelsbach sowie die Festhalle in Haubersbronn zu Flüchtlingsheimen umfunktioniert, ab 4. Oktober ist die Tannbachhalle bezugsfertig. Nun sucht die Stadt Flüchtlingsbegleiter und Begleiterinnen für die Geflüchteten, die nach Miedelsbach kommen. Gefragt sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, die die Menschen bei Alltagsfragen und bei der Freizeitgestaltung, aber auch beim Spracherwerb und mit Fahrdiensten unterstützen möchten. In erster Linie geht es um die Ortsteile Miedelsbach und Haubersbronn, aber auch Engagierte aus der Kernstadt und den andern Ortschaften sind willkommen und können sich über die Homepage und das dortige Kontaktformular melden. Die Zeit für das Engagement kann flexibel eingeteilt werden. Weitere Informationen gibt es bei simone.halle-bosch@schorndorf.de.

Stadt muss 483 Menschen aufnehmen

Nach Angaben aus dem Rathaus muss Schorndorf aktuell 483 Personen aufnehmen, erwartet werden aber weiterhin steigende Flüchtlingszahlen - aktuell bekommt das Rathaus jede Woche neue Zahlen. Nach derzeitigen Informationen kommt erneut ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine, allerdings steige die Zahl der Geflüchteten insgesamt.

Privater Wohnraum gesucht

Die Stadt Schorndorf sucht weiter dringend auch nach privatem Wohnraum für geflüchtete Menschen. Freie Wohnungen und Häuser, aber auch leerstehende Gewerbeflächen können über das Online-Formular auf www.schorndorf.de/ukraine gemeldet werden. Bei Rückfragen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Telefon 0 71 81/602-11 12 erreichbar oder per E-Mail an ukrainehilfe@schorndorf.de.