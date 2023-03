Hilfe und Gedenkfeier für Erdbebenopfer: Am Montagabend auf dem Marktplatz

Zuletzt hat sich in Schorndorf eine Initiativgruppe zusammengeschlossen, die angesichts des Erdbebens in der Türkei und Syrien aktiv werden will. Die lose Gruppierung bestehlt aus Mitgliedern des Fachrats für Integration Schorndorf, Ehrenamtlichen der AWO, Stadträtinnen und Stadträten der SPD und FDP/FW-Fraktion, Betroffenen und Einzelpersonen.

Zunächst lädt die Gruppe zu einer kleinen Gedenkfeier am Montag, 6. März, um 18 Uhr auf dem Schorndorfer Marktplatz ein. Dabei werden vor allem junge Menschen an die Opfer erinnern und zu Hilfe und Solidarität mit den Überlebenden aufrufen. Zugesagt haben bereits eine Schülerin mit syrischen Wurzeln vom Max-Planck-Gymnasium und eine Schülerin vom Burggymnasium mit türkischen Wurzeln. Oberbürgermeister Bernd Hornikel wird ebenfalls dazu kommen.

Jetzt Erdbebenopfern aktiv helfen

Die Engagierten laden ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und bei der neu entstandenen „Initiative Erdbebenhilfe aus Schorndorf für die Türkei und Syrien“ mitzuhelfen. Sie schreiben in einer Pressemittelung: Die Menschen dort „brauchen jetzt und auch in den nächsten Jahren unsere Solidarität und unsere konkreten Hilfen.“

Viele Schorndorfer Bürgerinnen und Bürger seien direkt betroffen: „Sie haben Angehörige und Freunde in den Erdbebengebieten. Sie kennen und lieben die Dörfer und Städte, die es jetzt so nicht mehr gibt.“ Einige von ihnen haben sich nun also zusammengefunden. „Am Tisch saßen „alte“ Schorndorferinnen und Schorndorfer zusammen mit Menschen, die hier leben und deren Wurzeln in der Türkei oder in Syrien sind.“

Weitere Helferinnen und Helfer sind willkommen

Etliche gute Ideen seien dabei zusammengekommen: Von der schnellen Nothilfe für die Gebiete in Nordsyrien, wo die Menschen dringend auf Medikamente, Zelte und andere Dinge des täglichen Bedarfes angewiesen sind, bis hin zu Ideen für eine langfristige Hilfe in der Türkei und auch in Syrien.

Wer beim nächsten Treffen dabei sein, oder sich grundsätzlich zu diesem Thema vernetzen möchte, darf sich gerne mit einer kurzen Nachricht in die Kontaktliste aufnehmen lassen: erdbeben2023@awo-schorndorf.de. Die E-Mail-Adresse wird direkt von Tim Schopf, dem Vorsitzenden der Schorndorfer AWO, verwaltet.