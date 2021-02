Mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von rund 350 000 Euro will sich die Stadt Schorndorf gegen die schlimmsten Folgen der Corona-Krise stemmen. Über die Vorschläge zur Bekämpfung der Krise diskutiert der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag. Unter anderem geht es um zinslose Darlehen für Gastronomen und Händler, um Direktzuschüsse für Existenzgründer in Not und Werbeaktionen bei der Wiedereröffnung des Einzelhandels.

