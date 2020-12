Ein ziemliches Hin und Her war das zuletzt in Schorndorf, was die Maskenpflicht in der Innenstadt betrifft: Erst sollten die Masken nur auf dem Wochenmarkt getragen werden, dann wieder nicht, dann gab’s Verdichtungszonen und Masken sollten sogar nachts Nasen sowie Münder in der Innenstadt bedecken. Schließlich wurde die Verdichtungszone wieder aufgehoben, aber jetzt mit der neuen Landesverordnung wurde die Maskenpflicht von oberster Ebene wieder verschärft.

Neue