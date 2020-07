Die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland hat einen historischen Höchststand erreicht. Das pietistisch geprägte Remstal nimmt keine Sonderrolle ein. Auch in Schorndorf lag die Zahl noch nie so hoch wie im Jahr 2019. Insgesamt entschieden sich 296 Menschen zum Austritt aus den beiden großen Kirchen. Vor allem wegen der Kirchensteuer gingen viele den Weg, meint die Dekanin der evangelischen Kirche Schorndorf, Dr. Juliane Baur. Wer allerdings austrete, müsse sich der Konsequenzen bewusst