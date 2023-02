Historisches Haus in Schorndorf: Vom Bahnhof-Hotel zur Café-Bar-Lounge "Oscar's"

Mitten im Dreißigjährigen Krieg, beim großen Stadtbrand 1634, ist auch das Gebäude, in dem viele Jahre das Bahnhof-Hotel „Zum Goldenen Lamm“ zu finden war, restlos abgebrannt. Ganze 16 Jahre vergingen damals, bis Zimmermeister Mattis Atzisberger das Gebäude im Jahr 1650, zwei Jahre nach Kriegsende, wieder aufbaute. Dass das Fachwerk erst im Jahr 1933 – also vor 90 Jahren – von Denkmalpfleger J. C. Rößler freigelegt werden konnte, hängt unmittelbar mit dem Brandschutz zusammen: Um 1800, weiß der an Heimatgeschichte interessierte Erhard Schaukal, „mussten wegen der Brandgefahr alle Fachwerkbauten in Schorndorf verputzt werden“. Und tatsächlich hat es hier vor elf Jahren auch gebrannt: Im März 2012 war in einem Zimmer im Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen, geschätzter Sachschaden damals: 250.000 Euro.

Das Fachwerkhaus der Familie Palm

Doch zurück zur langen Geschichte des Gebäudes: Mattis Atzisberger, der das Gebäude vor 373 Jahren wieder aufbaute, hatte zuvor am Marktplatz das Fachwerkhaus der Familie Palm erstellt. Die Schildwirtschaft Lamm war früher in der Unteren Hauptstraße, heute Gottlieb-Daimler-Straße 34, zu finden. Dort waltete nach Schaukals Recherchen noch die Wirtin Barbara Walch-Künkelin, die später die Schorndorfer Weiber im Kampf gegen die Franzosen anführen sollte.

Alois Schwegler ließ das Haus zum Gasthof umbauen

Der Metzgermeister und Lammwirt Adolf Schwegler hatte im Jahr 1861 vor der Eröffnung der Remstalbahn das Giebelhaus am Bahnhof gekauft. Er ließ es zu einem Gasthof umbauen. Die Wirtschaftsgerechtigkeit mit der Bezeichnung „Goldenes Lamm“ wurde auf das Haus am Bahnhof übertragen. Die Bezeichnung „Schildwirtschaft“ war in dieser Zeit ein ganz besonderes Privileg zur Führung einer Speisewirtschaft, daneben gab es noch die sogenannten Schankwirtschaften.

Reger Pächterwechsel, bis Arthur Moosmann kräftig umbaute

Doch die Pächter wechselten hier sehr oft: 1899 übernahm Friedrich Pflulb, der Wirt vom Gasthaus „Zum Engel“, die Speisewirtschaft, bis 1916 führten die Eheleute Friedrich Emil Braun und Mariele, Tochter von Friedrich Pfulb, den Gasthof weiter. 1919 folgte Heinrich Holm aus Stuttgart, 1923 Wilhelm Leibrand aus Lorch, 1929 Otto Bauer aus Kirchheim, 1938 die Eheleute Walter und Hanny Käpplinger aus Heilbronn, 1946 Helmut Feger. 1953 kam der junge und rührige Arthur Moosmann mit Ehefrau nach Schorndorf. Sie standen vor keinem leichten Beginn, denn es standen viele teure Erneuerungen an. Doch Arthur Moosmann baute seinen gastronomischen Betrieb aus – mit neuen, zeitgemäßen Toiletten, Kühlräumen, einer modernen Theke sowie neuen Gasträumen mit Holzverkleidung. Das „Goldene Lamm“ war nach den Umbaumaßnahmen und der Neugestaltung der Innenräume eine Bereicherung des gastronomischen Lebens und für die ankommenden Fahrgäste eine Visitenkarte der Daimlerstadt.

Die Familie Moosmann war fast 25 Jahre lang – von 1953 bis 1976 – Pächter des Bahnhof-Hotels. Danach kaufte Georg Krall das Gebäude. Im Juni 1977 wurde die Familie Petry neuer Pächter. Es folgte die Außenrenovierung mit neuem Fassadenanstrich und einem neuen Dach. Nach einem weiteren Um- und Anbau wurde aus dem Bahnhotel zum Goldenen Lamm das Gasthaus „Destille“ mit dem „Cafe do Brasil“, der Bierschenke und dem Westerngrill – heute ist die Café-Bar-Lounge „Oscar’s“ hier zu finden.

Beliebt bei den Schorndorfer Vereinen: Der Saal im Obergeschoss

Sehr gefragt war in den vielen Jahren davor der Saal im Obergeschoss. Unter anderem fand am 23. Februar 1873 eine Arbeiterversammlung zum Thema „Arbeiterbewegung und Ziele der Sozialdemokratie“ statt. Es waren 18 Arbeiter aus Schorndorfer Firmen sowie 18 Arbeiter als Gäste aus Schwäbisch Gmünd anwesend. Am 6. Januar 1912 fand unter Führung von Stadtschultheiß Raible die Gründungsversammlung des Fremdenverkehrsvereins statt. Am 17. Januar 1920 wurde hier unter Architekt Haag und Hauptschullehrer Hanselmann die Volkshochschule gegründet.

Bemerkenswert für die 1930er Jahre, also für die Zeit, als das Fachwerk freigelegt wurde: Die Fremdenzimmer hatten im „Goldenen Lamm“ alle schon kaltes und warmes Wasser, was auch in den Werbeanzeigen hervorgehoben wurde.

Nach 1960 hatte auch der Motorsportclub Schorndorf, gegründet im Jahr 1925, sein Domizil im Bahnhotel. Auch andere Vereine, wie die Kolpingfamilie und die Sudetendeutsche Landsmannschaft, hielten hier ihre Feste und Feierlichkeiten ab, außerdem fanden viele Wahlveranstaltungen, Bürgermeister-Vorstellungen, Lichtbildvorträge und viele weitere Veranstaltungen im Saal des „Goldenen Lamm“ statt.