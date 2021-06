Die erste Hitzewelle ist da. An diesem Donnerstag wird es nach einer Ankündigung des Deutschen Wetterdienstes nur noch wenige Flecken geben, an denen keine 30 Grad erreicht werden. In Schorndorf sind heute sogar 32 Grad angesagt. Auch am Freitag und am Wochenende soll es sehr heiß werden, Unwetter sind möglich. Und tropische Nächte mit mehr als 20 Grad werden erwartet. Was den einen gefällt, verhagelt anderen die Nächte – denn nicht jeder verträgt die Temperaturen wirklich gut. Schon jetzt