Hoffnung auf ein Happy End: Vom Flüchtlingsheim in Schorndorf in die Radiologie

Er ist 26 Jahre alt, intelligent und strebsam. Und bis vor kurzem war er voller Hoffnung auf eine gute Zukunft. Wäre ihm nicht der Ukrainekrieg dazwischengekommen, würde Marcair Kemayou an seiner Uni im ukrainischen Charkiw im zweiten Semester Medizin studieren, er hätte Freunde um sich, würde vielleicht wie andere Studenten am Wochenende feiern gehen und seine Familie in Kamerun wäre stolz auf ihn. Doch dann kam Putins Krieg, und wie alle seine Kommilitonen musste er die Uni verlassen. Zwei Wochen nach den ersten Angriffen, als die Bomben fielen und die Straßen in Charkiw zerstörten, waren nur noch er und eine Kommilitonin, die ebenfalls aus Kamerun stammte, im Wohnheim. Am Ende entschieden sie sich zur Flucht. „Wir sind durch die zerbombte Ukraine und durch Ungarn gereist“, erzählt er. Irgendwann kamen sie in Deutschland an. Die Freundin landete in Neuenstein am Kocher – Marcair in der Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle in Schornbach.

Er lebt als Flüchtling aus der Ukraine und ist doch keiner von ihnen

Dort lebt er nun als Flüchtling aus der Ukraine und ist doch keiner von ihnen. Seine Zukunft ist ungewiss. Die notwendige sogenannte Fiktionsbescheinigung, die den Flüchtlingen aus der Ukraine das Aufenthaltsrecht bescheinigt, bekommen Ukraine-Bürger, nicht aber Drittstaatler wie die ausländischen Studenten in der Brühlhalle. Als Drittstaatsangehöriger darf sich Marcair noch bis 31. August in Deutschland aufhalten. Was dann? Asyl wird er als Staatsbürger aus Kamerun wohl eher nicht erhalten, gleichwohl könne er einen Antrag auf Asyl stellen, heißt es seitens des Landratsamts. In der Zwischenzeit könne von der Ausländerbehörde geprüft werden, ob eine Aufenthaltserlaubnis nach einer anderen Rechtsgrundlage infrage kommt, zum Beispiel zur Ausbildung, ein Studium oder zur Beschäftigung. Die jeweiligen Voraussetzungen dafür seien aber sehr unterschiedlich.

Die Mühlen deutscher Bürokratie

In anderen Städten wie Mannheim oder Reutlingen wird das großzügiger gehandhabt – der Auslegungsspielraum scheint groß zu sein. „Drittstaatler fallen durchs Raster“, konstatiert Reinhold Keller, der sich zusammen mit seiner Frau Roswitha und anderen Ehrenamtlichen um Marcair kümmert. Am Integrationskurs, der nur den Ukrainern vorbehalten war, durfte Marcair gar nicht erst teilnehmen, bedauert Keller. Auch Andrea Jilek, die Marcair beim Deutschlernen geholfen hat, sieht eine große Diskrepanz bei der Lage der unterschiedlichen Geflüchteten. Vieles werde von den Ukraine-Flüchtlingen berichtet, aber nur wenig von den Nicht-Ukrainern, die dort ebenfalls gelebt hätten. Gemeinsam mit anderen Helfern in Schornbach hat sie Marcair und anderen Flüchtlingen durch die Mühlen deutscher Bürokratie geführt und weiß nun selbst, wie schwierig zu verstehen die deutsche Amtssprache ist – beispielsweise auf fünfseitigen Vordrucken aus dem Jobcenter.

Hobbys: Sport, Lesen, Schreiben und Gesellschaftsspiele

Inzwischen spricht Marcair, dessen Hobbys Sport, Lesen, Schreiben und Gesellschaftsspiele sind, gut Deutsch – und er ist dankbar, dass sich Kellers und Andrea Jilek so sehr um ihn kümmern. Eine Rückkehr nach Kamerun – das wäre eine Katastrophe für ihn. „Er würde vor dem Nichts stehen“, bringt es Keller auf den Punkt. Sein Studium kann er nicht fortsetzen. Aus finanziellen Gründen zum einen, aber auch, weil die bisherigen Studienbescheinigungen aus der Ukraine nicht anerkannt werden. Eine Chance hätte er, wenn er eine Ausbildung machen würde, und genau das ist der Traum des 26-Jährigen, der in Kamerun auch ein paar Semester Biochemie studiert hat, bevor er den Studienplatz in Charkiw bekam. Nun möchte er in Deutschland im medizinischen Bereich eine Ausbildung machen – etwa als Krankenpfleger, Rettungsassistent oder als Medizinisch-Technischer Assistent (MTA).

Die Zeit drängt. Nur noch bis Ende des Monats läuft sein Aufenthaltstitel – was danach kommt, ist offen. Die Sorge, dass er dann den Rems-Murr-Kreis verlassen muss und sie ihm dann nicht mehr helfen könnten, treibt seine Helfer um. Doch in diesem Punkt gibt das Landratsamt Entwarnung: „Sollte Herr Kemayou tatsächlich ein Asylverfahren durchlaufen müssen, um ein Bleiberecht in Deutschland zu erhalten, wird er für die Dauer des Verfahrens durch den Kreis untergebracht.“ Wohnen müsste er dann in einer Gemeinschaftsunterkunft des Kreises. Der Kreis werde in diesem Fall aber versuchen, ihn in einer Unterkunft im Umkreis von Schorndorf unterzubringen, um die „sozialen und ehrenamtlichen Bindungen nicht zu strapazieren“.

In den Kliniken werden Mitarbeiter gesucht

Und was ist mit seinem Traum, eine Ausbildung anzufangen? Immerhin werden in Krankenhäusern händeringend Mitarbeiter gesucht. „Die Kliniken freuen sich über jeden geeigneten Bewerber“, bestätigt das Landratsamt auch für den Rems-Murr-Kreis. Um eine Ausbildung machen zu können, benötigt Marcair nach Angaben des Landratsamts außer Sprachkenntnissen auch die entsprechenden Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen, die er wiederum im Ausländeramt in Schorndorf bekommen würde. Immerhin: Sind die Voraussetzungen erfüllt, besetzten die Rems-Murr-Kliniken Ausbildungsplätze auch mit Personen, die nicht über eine deutsche Staatsbürgerschaft verfügen.

Ein vielversprechendes Vorstellungsgespräch

Hoffnung besteht in jedem Fall, denn inzwischen hat sich Marcair im Krankenhaus in Ruit für eine Ausbildung zum MTA beworben und ein vielversprechendes Vorstellungsgespräch hinter sich gebracht. Geht alles gut und er bekommt den Ausbildungsplatz, dann, sagt Jörn Rieg, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, kann er eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn auch sein Lebensunterhalt gesichert wäre. Dies wäre bei einer Ausbildung aber über die Ausbildungsvergütung gewährleistet.

Eine ganz andere Voraussetzung für den erträumten Ausbildungsplatz wurde Marcair in Ruit auferlegt: Damit er die teure Ausbildung machen kann, müsste er sich verpflichten, in der dortigen Radiologie längerfristig zu arbeiten.

Für Marcair Kemayou wäre das wohl das geringste Problem. Und so gibt es am Ende dieser traurigen Flucht doch noch Hoffnung auf ein Happy End.