Hoffnung im Schorndorfer Internetdebakel: Telekom verlegt Glasfaser in  Altstadt

Wer in der Schorndorfer Kernstadt wohnt, kennt das Problem zur Genüge: Ob in der Videokonferenz im Home-Office oder beim abendlichen Filmeschauen über die Mediathek – immer wieder ist die Verbindung unterbrochen oder extrem verzögert. Mehr als 16 Mbits/s können die Telekommunikationsunternehmen im Moment nicht bieten. Und auch der Ausbau der Stadt Schorndorf kommt nur schleppend voran: Vor Anfang 2024 wird’s in der Kernstadt nichts werden mit dem Breitbandausbau.

Doch es gibt Hoffnung für das Schorndorfer Internetdebakel: Aktuell verlegt die Telekom im eigenwirtschaftlichen Ausbau ohne zusätzliche Fördermittel und ohne vorherige Vorvermarktungsquote Glasfaserkabel für rund 2400 Haushalte in der Altstadt. „Derzeit werden die Hauptkabel verlegt, danach geht es mit den Verzweigerkabeln weiter“, informiert Pressesprecherin Katja Kunicke auf Anfrage und verspricht: Anfang des kommenden Jahres werden die ersten Kundinnen und Kunden ihren Glasfaseranschluss nutzen können.

„Die neuen Anschlüsse ermöglichen Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s. Damit sind gleichzeitiges Arbeiten, Streamen und Lernen problemlos möglich.“

Interessenten können sich im Telekom-Shop Schorndorf, Oberer Marktplatz 2, beraten lassen und einen Anschluss beauftragen. Der Anschluss ist noch bis zum 31. Dezember 2022 kostenfrei.

Telekom auch in Berglen, Korb und Rudersberg aktiv

Auch in Berglen, Korb und Rudersberg wird die Telekom im Jahr 2023 im eigenwirtschaftlichen Ausbau Glasfaser verlegen. Die Vermarktung ist noch in vollem Gange - noch bis zum 31. Januar 2023 können die Anwohner und Anwohnerinnen in den Ausbaugebieten ihren kostenfreien Anschluss buchen. Interessenten können sich in den Telekom-Shops in Schorndorf, Waiblingen oder Winnenden beraten lassen. Auch unter www.telekom.de/glasfaser können Interessenten ihren Glasfaseranschluss buchen.

Die Telekom baut ihr Glasfasernetz im sogenannten „Open Access“. Das heißt: Auch Kunden von Vodafone, Telefonica und 1&1 können einen Glasfaseranschluss der Telekom nutzen, denn die Unternehmen haben Verträge mit der Telekom geschlossen, so dass sie das Netz für ihre Kunden nutzen können.