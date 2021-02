Von null auf hundert. Aus der monatelangen Isolation hinein ins Getümmel. So fühlt es sich derzeit für so manche Familie an. Wer sich vor Weihnachten coronakonform vom Rest der Welt isoliert hat und seine Kontakte auf ein Minimum reduziert hat, für den war der Neustart Anfang der Woche eine Überwindung. Plötzlich hat das eigene Kind Kontakt mit 24 weiteren Kindern in der Betreuungsgruppe, dazu mit den Erzieherinnen. All diese Personen haben wiederum Kontakt mit ihren eigenen