Hohe Kosten wegen der Flüchtlingskrise: Büchereibau in Schorndorf stoppen?

Die Tannbachhalle, die Haubersbronner Festhalle und die Sporthalle im Berufsschulzentrum sind bereits geschlossen und zu Flüchtlingsunterkünften umfunktioniert, doch das Ende des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine und anderen Ländern ist nicht abzusehen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Maßnahmen der Stadt mit großer Einigkeit als moralische Aufgabe gebilligt. Aber auch Fragen wurden gestellt: Wie all das bezahlt werden soll – und ob die Stadtbücherei in dieser Situation wirklich gebaut werden soll.

Noch können die Kosten für die Unterbringung und Betreuung der Menschen und für den Sicherheitsdienst nur grob geschätzt werden: Hochgerechnet auf ein Jahr, geht die Stadt von Kosten von einer Million Euro aus. Für Ersten Bürgermeister Thorsten Englert ist damit die Grenze des Leistbaren erreicht. „Uns brennt der Kittel“, sagte er. Der Haushalt 2023 habe bereits gestanden und müsse jetzt nachjustiert werden. Beim Ergebnishaushalt laufe man voll ins Defizit. Die Frage sei, welche Aufgaben die Stadt noch übernehme. „Es kommt zum Schwur“,, sagte er. „Wir finanzieren mit Geld, das wir nicht haben.“

Hornikel: Wenn wir Bücherei über den Haufen werfen, kommt keine mehr

Grund genug für CDU-Rätin Julia Schilling, in dieser Situation auch das größte Projekt der Stadt, den Bau der Stadtbücherei, infrage zu stellen. „Ist der Zeitpunkt gekommen zu überlegen, ob die Bücherei gebaut werden muss?“ Auch Grünen-Rätin Kirsten Katz hielte es für ein fatales Signal an die Bevölkerung, einerseits überall sparen zu müssen und andererseits die Bücherei zu bauen. „Wir haben eine Krise von unbekanntem Ausmaß“, erinnerte sie. Oberbürgermeister Bernd Hornikel wehrte sich indes dagegen, bereits „gefasste Beschlüsse über den Haufen zu werfen und Symbolpolitik zu betreiben“, wie er sagte. Zumal in der Krise fünf Millionen Euro schnell verdampft seien. Für ihn ist klar: „Wenn wir die Bücherei jetzt über den Haufen werfen, werden wir keine mehr bekommen.“

Zuvor hatte der Oberbürgermeister die Lage der Stadt in der Flüchtlingskrise beschrieben und von einer überforderten Verwaltung und überforderten Ortschaften gesprochen. Die Stadt müsse nicht nur für die Unterbringung der vielen Geflüchteten, sondern auch für deren Betreuung sorgen. „Es ist eine Zumutung für uns und bringt uns an die Grenzen der Leistungsfähigkeit.“

Die Hallen sind kein Dauerzustand

Dass den Flüchtlingen geholfen werden müsse, darüber herrschte nicht nur in der CDU Einigkeit. Bedauerlich sei aber, dass die Ausgaben vom Staat nicht ersetzt würden, so CDU-Fraktionssprecher Hermann Beutel. Immerhin habe der Staat derzeit hohe Steuereinnahmen, während die Kommunen darben. Da völlig unklar sei, wie lange der Krieg dauern wird, warb er dafür, rechtzeitig Container zu suchen. Deutschland ziehe durch seine Sozialleistungen die Flüchtlinge an, sagte er. Europäische Lösungen sehe er dagegen nirgends. Sabine Brennenstuhl (FDP/FW) erinnerte indes daran, dass Polen deutlich mehr Ukrainer aufgenommen habe als Deutschland. Dass Menschen aus Kriegsgebieten flüchten, sei verständlich, sagte sie und mahnte, sich in der Krise nicht auseinanderdividieren zu lassen. Richtig unerträglich sei die Situation für die Menschen in den Hallen. Europäische Lösungen forderte auch SPD-Sprecher Tim Schopf. Auch für ihn war klar: „Die Hallen sind kein Dauerzustand für die Menschen.“ Max Klinger (CDU) forderte Bereitschaft zu Kürzungen, Gerald Junginger (FDP/FW) appellierte dagegen an seine Kollegen, positiv zu denken ("Uns geht es eigentlich sehr gut") – was Iris Greiner (CDU) energisch zurückwies: So gut gehe es vielen nicht mehr, betonte sie. Sie kenne einige Betriebe, die bereits schließen mussten. Ulrich Bußler (AfD) mahnte an, sich um die Menschen hier zu kümmern, und erinnerte daran, dass seine Fraktion für Obdachlose vergeblich Container gefordert habe. Auch Andreas Schneider warb dafür, „unsere Leute“ zu unterstützen und außerdem, „den einen oder anderen Grenzübergang zuzumachen“. Friedericke Köstlin (Grüne) fragte nach der Alternative zur derzeitigen Politik: „Wir können keine Mauer um Europa oder Deutschland bauen. Die kommen so oder so.“ Das unterstrich auch Marcel Kühnert (SPD): „Menschen finden Wege, ihr Land zu verlassen, die kann man nicht aufhalten.“

Container-Standorte suchen

Am Ende stimmte der Rat dafür, für dieses Jahr 350.000 Euro für die Unterbringung zur Verfügung zu stellen. Zudem sollen Standorte für Container gesucht werden.