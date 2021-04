Die Friseure sind „schuld“, dass Johannes Hess am Freitagvormittag gut beschäftigt ist: Bei einer spontanen Umfrage geben die meisten den anstehenden Friseurtermin als Grund an. Doch die Nachfrage in dem für Schnelltests umgebauten Linienbus ist insgesamt groß. Die Erwartungen seien übertroffen worden, meldet der Hautarzt Dr. Frederick Pfeifer, einer der Organisatoren.

„Corona-Testbus“ steht vorne über der Scheibe, wo Fahrgäste normalerweise das Fahrtziel und die Nummer der Linie