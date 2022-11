Hohe Nachfrage: Welche Kleidung der DRK-Kleiderstube Schorndorf besonders fehlt

Der Fall der 26-jährigen Ukrainerin, die beim Versuch, Altkleider aus einem Container zu stehlen, tödlich verunglückt ist (wir berichteten), hat auch für Betroffenheit beim DRK gesorgt. Ob das DRK auch mit Altkleiderdiebstählen zu tun hat? Christian Siekmann vom DRK-Kreisverband Rems-Murr verneint: „Die Kleiderstuben erhalten ihre Waren über Spenden. Somit unterscheiden sich die Kleiderstuben von den Altkleider-Containern.“

Seit dem Frühjahr übernehmen die drei DRK-Kleiderstuben im Rems-Murr-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Landkreis die Erstausstattung von Menschen, die aus der Ukraine in den Rems-Murr-Kreis geflohen sind. Rund 800 Personen, überwiegend Frauen und Kinder, haben allein die Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins Schorndorf bereits kostenlos ausgestattet. Die Nachfrage ist laut DRK konstant hoch, da weiterhin zahlreiche Menschen in den Rems-Murr-Kreis kommen.

Kleidungsstücke für Männer fehlen

„Die Schorndorfer Kleiderstube des DRK stattet aber nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine aus“, so Christian Siekmann vom DRK-Kreisverband Rems-Murr. Vermehrt bemühen sich nun auch Menschen, die über die Balkanroute nach Deutschland gekommen sind, um gebrauchte Kleidung, die sie in der Kleiderstube sehr günstig einkaufen können.

Auch der Bereich der „Stammkunden“, jene Berechtigten, die seit Jahren in der Kleiderstube einkaufen, werde weiterhin versorgt. Auch diese Zahl steige in der jüngsten Vergangenheit an. Dabei kommen Menschen aus dem gesamten Rems-Murr-Kreis in die Daimlerstadt.

Allein seit März haben die rund fünf Ehrenamtlichen der DRK-Kleiderstube Schorndorf rund 1250 Arbeitsstunden investiert, um die Menschen auszustatten. Der sogenannte Rausverkauf, den das DRK regelmäßig angeboten und mit den Einnahmen unter anderem das Projekt Herzenssache unterstützt hat, musste dieses Jahr ausfallen. Das Spendenaufkommen bleibt hoch, freut sich das Team der Kleiderstube mit. Siekmann: „Was weiterhin fehlt, sind Kleidungsstücke für Männer. Dies war bereits in den vergangenen Jahren zu beobachten.“

Winterklamotten sind gefragt

Aktuell werden beispielsweise Jacken, Pullis und Winterschuhe benötigt, vor allem eben für männliche Personen. „Je mehr Kleidung uns erreicht, desto größer ist die Auswahl, die wir den Menschen bieten können. Wir helfen Menschen, die in Not geraten sind, die nichts haben und jetzt etwas benötigen. Diese humanitäre Hilfe ist unser Ding, das ist das Rote Kreuz.“

Was immer noch ein Problem sei, „sind verdreckte Spenden, die immer noch regelmäßig bei der Kleiderstube landen“. Kleidungsstücke, die nicht mehr zu gebrauchen sind, kosten das Team Zeit, Geld und Nerven. Beispielsweise die Entsorgung von kaputten Schuhen kostet das DRK jährlich eine hohe Summe. „Wir benötigen Kleidung, die man sofort ausgeben kann, die gewaschen und gebügelt ist.“

Stark zurückgegangen seien gespendete Neuwaren: In den vergangenen Jahren hat sich das Schorndorfer DRK hier ein Netzwerk aufgebaut. Diese Spenden seien aktuell stark rückläufig.

Die Kundschaft der Kleiderstube bleibe weiterhin „bunt gemischt“: Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern sowie Bedürftige aus dem Raum Schorndorf. Die Kleiderstube hat laut Christian Siekmann längst nicht mehr den Ruf, nur für Bedürftige oder Obdachlose da zu sein: „Sie ist eine Fundgrube für kostenbewusste Menschen und Schnäppchenjäger, aber auch für echte Individualisten in Sachen Outfit.“ Da der Rausverkauf zuletzt nicht stattgefunden habe, sei diese Zahl aber aktuell in Schorndorf rückläufig, da man sich auf Flüchtlinge und Bedürftige fokussiert.