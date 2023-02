Holzernte im Schorndorfer Stadtwald: Mit Pferdekraft und schwerem Gerät

Oben auf der Anhöhe, zwischen Sulzschlag- und Kaisersträßle, ziehen Julian Sartorius’ Kaltblüter-Pferde schnaufend schlanke Fichten- und Birkenstämme aus dem Unterholz. Unten im Tal, zwischen Hegnauhof und Deponie Schorndorf, ist Florian Schwegler mit seinem massiven Vollernter im Einsatz. An beiden Stellen werden Bäume gefällt und für die Weiterverwertung bereitgelegt. Seitdem Julian Schmitt Revierförster in Schorndorf ist, gab es einen solchen Einsatz von traditioneller und moderner Forstarbeit zur gleichen Zeit im Stadtwald noch nicht – und so einen herrlichen Wintermorgen im Wald bestimmt auch nicht alle Tage.

Minusgrade und strahlend blauer Himmel. Die Voraussetzungen für die Arbeit im Wald sind ideal. Zu lange, sagt Revierförster Schmitt, sei der Boden zu feucht gewesen für die Holzernte. Doch die Nachfrage nach Brennholz ist angesichts hoher Energiepreise ungebrochen: „Bei mir rufen dauernd Leute an, die Holz rausholen wollen.“ Selbstwerber werden diese Freizeit-Waldarbeiter in Fachkreisen genannt.

Holzrücken mit Kaltblütern: Dort, wo der Harvester nicht hinkommt

Wo der Baumbestand zu dicht für den Harvester ist, kam Julian Sartorius, der einen Pferdefuhrbetrieb in Winterbach-Manolzweiler hat und sich mit seinen Belgischen Kaltblütern aufs professionelle Holzrücken im Wald versteht, bei der Bestandspflege im Aichenwald zum Zug. Vormittags ist der zwölfjährige Felix unter seiner Führung im Einsatz. Seit zehn Jahren hat der stattliche, braune Hengst Erfahrung im Holzrücken. Im Hänger bereit steht für den Nachmittagseinsatz schon der jüngere Ika.

Überall, wo Bäume sehr dicht wachsen und das Gelände nicht zu steil ist, sind die trittsicheren Kaltblüter die idealen Zugmaschinen. Allerdings liegt ihre Leistungsobergrenze bei 0,3 Kubikmeter. Große Strecken muss Kaltblüter Felix aber sowieso nicht machen: Er zieht die von Hand gefällten, rot markierten dünnen Stämme, die nachher kreuz und quer für die zehn registrierten Selbstwerber bereitliegen, nur ein paar Meter an der Kette aus dem Unterholz.

Positiver Nebeneffekt des nass-kalten Winterwetters der vergangenen Wochen: Mit Holzdieben gab es im Schorndorfer Stadtwald in diesem Winter noch wenig Probleme. Das liegt aber vermutlich weniger an mangelnder krimineller Energie, sondern tatsächlich an der wegen anhaltender Feuchtigkeit verschobenen Holzernte.

Mit der Holzernte Geld auch für die Biotoppflege verdienen

Und die soll sich rechnen: 80 Festmeter Fichtenholz wird Florian Schwegler in den kommenden Tagen aus dem 2,5 Hektar großen Waldstück zwischen Deponie und Hegnauhof holen. Aus Börtlingen ist er für den Auftrag, den er von Revierförster Schmitt bekommen hat, mit seinem Vollernter nach Schorndorf gekommen. Mit dem Harvester fällt er rot markierte Fichten, entastet sie im nächsten Arbeitsschritt und legt sie für seinen Vater, der mit dem Rückezug noch oben am Erlensumpfweg Richtung Kaisersträßle zur Feuchtbiotoppflege eingesetzt ist und besonders durstige Buchen entfernen soll, bereit – in drei Stapeln: Die Vier-Meter-Stücke werden zu Brettern und Dachlatten, die Drei-Meter-Stücke zu Zaunpfählen und aus den 2,40-Meter-Stücken wird Palettenholz.

Einen Abnehmer für die Fichtenstämme gibt es bereits: „Sie werden an ein Sägewerk in Oberrot verkauft“, sagt Schmitt und erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass es sich beim Stadtwald eben nicht um ein Stück unberührte Natur handelt, sondern um eine Kulturlandschaft – und dass die Stadt Schorndorf mit der Holzernte Geld verdienen möchte. Geld, das dann in die Biotop- oder Bestandspflege im Aichenwald investiert werden kann. Im Übrigen, gibt Schmitt zu bedenken, handele es sich bei den Fichten, die hier gefällt werden, sowieso um eine Baumart, die früher oder später dem Klimawandel zum Opfer fallen wird.