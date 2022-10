IBA 2027: Siegerentwurf für neues Quartier in Schorndorf steht fest

Im Norden der Stadt, auf dem ehemaligen Bauhof-Gelände, soll bis 2027 das „Quartier der Generationen“ entstehen. Etwas länger als eine Woche hatte ein Preisgericht aus Fachleuten und Schorndorfern Zeit, sich für einen von fünf Entwürfen zu entscheiden (wir berichteten). Nun sind die Würfel gefallen und die Stadt kann mit der Bauplanung loslegen. Das Sieger-Modell kann nun bis zum 12. November im Rathaus oder auf der Website der Stadt besichtigt werden.

Einstimmige Entscheidung

Nach einer stundenlangen Auswertung war sich das 13-köpfige Preisgericht der Stadt am Ende einig: Der Entwurf „Rems-Gässle“ des Architekturbüros „Schürmann + Witry“ aus Zürich wurde einstimmig zum Sieger gekürt. Das geplante Quartier soll möglichst vielfältig sein und neue Wohn- und Lebensformen abbilden. Gleichzeitig soll es durch kleine Gässchen an Schorndorfs Altstadt erinnern.

Die Planer haben sich in ihrem Entwurf zwei Schwerpunkte überlegt. Zum einen der große Außenbereich im Nordosten des Quartiers. Und zwar an den sogenannten Rems-Tribünen mit östlicher Freiluftbühne und einem Abenteuerspielplatz in westlicher Richtung. Sogar der Mühlbach soll wieder oberirdisch fließen und „erlebbar werden“.

Der zweite Schwerpunkt ist das sogenannte Werkhaus mit dem angrenzenden „Mobility Hub“, also einem Stellplatz für alle möglichen Verkehrsmittel, im westlichen Teil des Quartiers. Die Wege sollen nur von Lieferfahrzeugen, Umzugswagen oder Einsatzkräften befahren werden dürfen. Private Autos müssen im „Mobility Hub“ abgestellt werden.

Flexible Nutzung steht im Mittelpunkt

Die von der Stadt vorausgesetzte Pflegeeinrichtung soll relativ zentral neben dem öffentlichen Quartiersplatz an der Rems liegen. Alle Gebäude sind in leichter Bauweise aus nachwachsenden und recycelbaren Rohstoffen geplant. Sie sollen möglichst wenig Material und Energie verbrauchen. Die Planer schreiben in ihrem Entwurf: „Durch die Grundrissorganisation kann auf aufwendige und energieintensive Gebäudetechnik, wie Lüftungssysteme in den Wohnbauten, verzichtet werden.“

Gleichzeitig sollen die Gebäude möglichst flexibel nutzbar sein und angepasst werden können, wenn sich die Anforderung ändern sollte. Deshalb sind möglichst wenige statische Wände im Inneren vorgesehen.

Die Untergeschosse sollen möglichst gar nicht versiegelt werden und Fundamente nur zum Teil verlegt. Die Stromerzeugung erfolgt über Photovoltaik-Module, die mit unterschiedlicher Ausrichtung verteilt sind, um eine intensive Nutzung der Sonne über den Tages- und Jahresverlauf zu ermöglichen. Der Energieüberschuss im Sommer wird laut Plan in Wasserspeichern und mit Erdsondenfeldern für den Winter gespeichert und bei Bedarf mittels Wärmepumpen nutzbar gemacht. Das gesamte Quartier soll außerdem von vielen Wegen in alle Himmelsrichtungen durchzogen sein. So sollen lebendige Nachbarschaften entstehen. Der Jury jedenfalls hat der Entwurf am besten gefallen. Auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel zeigt sich überzeugt: „Es ist der gelungenste Entwurf, der die gestellte Aufgabe am besten abbildet.“

So geht es jetzt weiter

Und wie geht es jetzt weiter? Der Sieger der Ausschreibung, das Architektenbüro „Schürmann + Witry“, wird nun von der Stadt beauftragt. Die Verwaltung wird dafür ein Bauplan-Verfahren auf den Weg bringen. „Ab jetzt geht es planerisch los“, erklärt der Erste Bürgermeister Thorsten Englert. Es wird also durchaus noch etwas Zeit vergehen, bis die Bagger auf dem ehemaligen Bauhof anrollen. Das erklärte Ziel ist, bis zur IBA 2027 ein fertiges Quartier präsentieren zu können.