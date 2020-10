Ein älteres Ehepaar hielt es für beweisen, dass "Viren nicht krank machen", eine Neunjährige erklärte, dass Masken blöd sind, ein 14-Jähriger beklagte, dass man in der Schule keine Geburtstaglieder mehr singen darf, und die Erwachsenen fanden das "supermutig": wieder mal Corona-Demo in Schorndorf. Erstmals mit dabei war die Satiretruppe "Die Partei" - sie empfahl den Demonstrierenden: "Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken."

Vorprogramm zur Corona-Demo: Die Partei trifft