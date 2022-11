„Ich hatte Angst, dass sie erstickt": Notruf im Rems-Murr-Kreis – Mann übt Kritik, Retter reagieren

Anfang November war es, an einem Mittwochabend. Da machte sich ein Leser dieser Zeitung* aus einem Ort bei Schorndorf große Sorgen um seine Frau. Die 75-Jährige hat Depressionen und Panikattacken, war zu diesem Zeitpunkt außerdem an Corona erkrankt, und litt an diesem Abend unter akuter Atemnot. „Ich hatte Angst, dass sie erstickt.“

Wie ist es dem Leser beim Notruf ergangen?

Er wählte den Notruf, zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt. „Ich war ziemlich aufgeregt“, berichtet der 77-Jährige, „und habe zunächst die falsche Nummer gewählt.“ Von der 110 wurde er aber umgehend zur 112 weitergeleitet, also der Integrierten Leitstelle, die alle Notrufe im Rems-Murr-Kreis zentral entgegennimmt. „Ich wollte, dass sie einen Rettungswagen schicken.“ Doch der Disponent am anderen Ende des Telefons habe zunächst ganz viele Fragen gestellt – und ihn auf den ärztlichen Notdienst verweisen wollen.

Erst auf mehrmalige Bitte habe der Mann in der Integrierten Leitstelle dann einen Krankentransportwagen losgeschickt. „Nach 30 Minuten kamen zwei sehr freundliche Sanitäter und haben meine Frau untersucht.“ Ins Krankenhaus mitgenommen wurde sie indes nicht. Erst am nächsten Tag, nach dem Besuch der Hausärztin, habe dann die Einweisung in ein Klinikum stattgefunden, wo seine Frau sich auch jetzt noch aufhalte. Unser Leser hat sie selbst gefahren. Er fragt sich nun: Wieso hat die Leitstelle nicht direkt reagiert? „Ich verstehe ja, dass man Fragen stellen muss, aber das war eine Notsituation und ich konnte nicht abschätzen, ob sie erstickt“, so der 77-Jährige.

Was sagt das Deutsche Rote Kreuz dazu?

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), bei dem die Integrierte Leitstelle angesiedelt ist, teilt dazu auf unsere Nachfrage mit: Ja, es habe Anfang November eine Einsatzbearbeitung durch einen Disponenten der Integrierten Leitstelle des DRK-Kreisverbandes Rems-Murr gegeben. „Im Rahmen der Notrufabfrage stellte sich heraus, dass kein sofortiger Einsatz der Notfallrettung erforderlich war“, sagt Pressesprecher Christian Siekmann. Die Integrierte Leitstelle habe dann entschieden, einen Krankentransportwagen zu beauftragen, um die Person gegebenenfalls in die Klinik zu transportieren. Der sei jedoch nicht vom Roten Kreuz gewesen. Zum weiteren Verlauf könne das DRK daher keine Angaben machen. Dort sei von dem Einsatz lediglich die Information eingegangen, dass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig gewesen war.

Eine weitere Kontaktaufnahme des Anrufers mit der Integrierten Leitstelle habe dann nicht mehr stattgefunden. „Der Notruf kann natürlich jederzeit wieder angerufen werden, wenn sich die Beschwerden verschlimmern“, betont Pressesprecher Christian Siekmann – „auch wenn es nur eine halbe Stunde später ist.“

Welche Nummer ist im Notfall eigentlich die richtige?

Für akute Notfälle und Krankentransporte gibt es die 112 . Mehr als 160.000 Einsätze werden bei der Leitstelle pro Jahr bearbeitet, das sind im Schnitt rund 450 an jedem Tag des Jahres. Nicht immer indes ist sie der richtige Ansprechpartner, darauf weist das DRK hin. Jeder fünfte Anruf, der die Integrierte Leitstelle erreicht, führt zu keinem Rettungseinsatz, berichtet Pressesprecher Christian Siekmann vom DRK.

Mit vielen Anliegen könnten sich die Menschen außerhalb der Sprechzeiten ihrer Hausärzte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Hierfür gibt es die Nummer 116 117. Sie ist für Patienten zuständig, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, aber mit ihren Beschwerden auch nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können. Die Anrufer wären in solchen Fällen besser bei dieser Telefonnummer als bei der Integrierten Leitstelle bedient.

Wie sollten Anrufer bei einem Notruf richtig reagieren?

Grundsätzlich, so Siekmann, handelt es sich bei den Disponenten der Leitstelle um geschultes, mehrsprachiges Personal, das bei einem Notruf alle wichtigen Informationen abfragt, Erste-Hilfe-Maßnahmen telefonisch anleitet und Sicherheitshinweise gibt. Vor allem eine Fragestellung sei zu Beginn eines Gesprächs dabei wichtig: „Wo befinden Sie sich?“ Eine möglichst exakte Standortangabe sei von entscheidender Bedeutung, falls Verbindungsprobleme auftauchen sollten.

Das DRK hat folgende Tipps für das Telefonat mit der Notrufnummer:

Erst einmal orientieren , denn exakte Angaben sind zwingend notwendig.

, denn exakte Angaben sind zwingend notwendig. Möglichst genaue Angaben machen über den Notfallort: Ort, Straße, Hausnummer, Fabrikgebäude, Zufahrtswege oder Stockwerk nennen und auf Rückfragen warten. Alle weiteren relevanten Informationen werden vom Personal der Leitstelle gezielt abgefragt.

über den Notfallort: Ort, Straße, Hausnummer, Fabrikgebäude, Zufahrtswege oder Stockwerk nennen und auf Rückfragen warten. Alle weiteren relevanten Informationen werden vom Personal der Leitstelle gezielt abgefragt. Erst auflegen, wenn dort alle wichtigen Informationen vorliegen und das Gespräch vom Disponenten der Leitstelle beendet wurde.

und das Gespräch vom Disponenten der Leitstelle beendet wurde. Keine Angst haben. Denn man kann als Anrufer im Grunde nichts falsch machen.

Und wie geht es der Patientin jetzt?

Die 75-jährige Frau unseres Lesers ist inzwischen dem Vernehmen nach auf gutem Wege. Die Atemnot sei dank der Behandlung verschwunden. Und in acht bis vierzehn Tagen soll sie voraussichtlich aus dem Krankenhaus entlassen werden.

*Name und Adresse des Lesers sind der Redaktion bekannt.