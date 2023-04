"Ich weine sehr oft am Tag": Hier tauschen sich Eltern autistischer Kinder aus

Der kleine Yukup freut sich sehr über das Spielzeug, das es in den Praxisräumen der Vitalis-Logopädie in Schorndorf gibt: Paprika aus Plastik, Chili, Knoblauch. Vortrefflich lässt sich damit Kochen. Und hinterher ein buntes Eis.

Weil ihm in der Aufregung auch die wenigen Worte fehlen, die er inzwischen kann, wedelt er aufgeregt mit den Armen, lacht dazu, läuft auf den Zehenspitzen, macht ein paar gepresste Geräusche. Ebru Sprenger streichelt ihrem Jungen über den Kopf.

Lange war ihr nicht klar, dass Yukup ein größeres Problem hat. „Bis er zwei war, war eigentlich alles relativ normal“, berichtet sie heute. „Dann hat er immer wieder angefangen, mit den Händen zu wedeln.“ Yukup ist ihr erstes Kind, Ahnung von Autismus habe sie damals nicht gehabt. Weil seine Sprache sich aber nicht altersgemäß entwickelte, erhielt sie bald ein Rezept für eine Logopädie-Therapie.

Langer steiniger Weg bis zur offiziellen Diagnose

Nach vielen Stunden des Telefonierens und Suchens gelangt sie an Ina Steinert, die in Albershausen wie ihre Kolleginnen in der Schorndorfer Vitalis-Praxis Kindern hilft, ins Sprechen zu kommen. Schnell kam ihr der erste Verdacht, dass der Bub mehr als nur eine kleine Sprachstörung hat.

Plötzlich stand das Thema „Autismus“ im Raum. Zusammengefasst lässt sich bei den meisten Menschen mit einer solchen Diagnose eine gestörte soziale Interaktion feststellen, dazu eine beeinträchtigte Kommunikation und Sprache sowie wiederholte, stereotype Verhaltensweisen und Interessen.

Steinert und Yukups Mutter forschten weiter, hängten sich rein für Yukup. Irgendwann nach vielen Monaten voller Telefonate, E-Mails, und Briefen erhielt Ebru Sprenger endlich einen Termin in einem Sozialpädiatrischen Zentrum, kurz SPZ.

Normal: Ein Jahr bis zur diagnosestellenden Untersuchung

Normalerweise dauere es mindestens ein Jahr, bis Kinder mit Verdachtsdiagnose dort unterkommen und getestet werden können. Durch die Corona-Pandemie hat sich zudem eine lange Warteliste aufgebaut. Und: Mindestens drei Jahre sollen die Kleinen alt sein, bevor die schwerwiegende Diagnose gestellt wird. Schließlich hat das Kind diese sein Leben lang. Da will man sichergehen, dass sie nicht voreilig gestellt wird.

Oft haben die Familien deshalb bis zur Diagnose schon eine lange Leidenszeit hinter sich. „Bis man endlich drankommt, weiß man eigentlich schon fast mehr als die Mitarbeiter dort“, findet die Mutter. Sie fühle sich angesichts der langen Wartezeiten, der oft knappen und wenig hilfreichen Auskünfte alleingelassen mit ihrem Problem.

Oft müssen Logo- und Ergotherapie ausreichen

Logopädin Aaliyah Petsanis erklärt: „Den Zugang zu vielen Therapien hat man erst mit der Diagnose Autismus oder Asperger.“ Da viele Eltern betroffener Kinder aber derart lang auf ihren ersten Termin beim SPZ warten müssen, bleibt vorläufig nur der Gang zum Kinderarzt.

Der kann nur für die einzelnen Problemfelder des jeweiligen Kindes Rezepte für Logopädie- oder Ergotherapie ausstellen. Und noch etwas ganz Wichtiges gibt es nur für jene Kinder, die eine Diagnose haben: eine Integrationskraft für den Kindergarten.

Ohne Diagnose keine Therapie: Verzweiflung bei vielen Eltern

Das ist das große Ziel, von dem Diana Sengeridou aktuell nur träumen kann. Ihr kleiner Sohn Orion wird bald drei Jahre alt. Schon im Alter von acht Monaten war ihr klar, Orion ist besonders. „Bereits als Baby hat er die Fingerspitzen immer wieder zueinander geführt, den Kopf auf eine besondere Weise immer wieder gedreht, viel mit den Fingern vor dem Gesicht hantiert.“

Als sie sich mit einer Freundin und deren Kind traf, die zeitgleich entbunden hatte, wurde ihr schlagartig klar, dass ihr Kind komplett anders als andere Kinder war. Weil es in ihrer Familie bereits eine Person mit Autismus-Diagnose gab, hatte sie nun eine sehr deutliche Ahnung. Am nächsten Tag setzte sie sich mit ihrem Kind in ein Flugzeug nach Griechenland.

Diagnose war in Griechenland dagegen schnell gestellt

In ihrer Heimat habe sie einen Spezialisten konsultiert. Schnell habe der ihre Vorahnung bestätigt, ihr Nahrungsergänzungsmittel mitgegeben, weitere Tipps zur Ernährung und der Förderung mit auf den Weg gegeben. Seine Diagnose aber wird in Deutschland nicht anerkannt. Der Kinderarzt, der den Sohn der Albershauserin hier in Behandlung hat, hält sich strikt an die deutschen Vorgaben.

Immerhin steht Orion mittlerweile auf der Warteliste für einen Termin im SPZ. Bis der endlich stattfindet, dauert es aber noch lange. Schrecklich lange, wie seine Mutter findet. „Ich weine sehr oft am Tag“, sagt sie seufzend. Sämtliche Kindergärten der Umgebung, die sie angeschrieben hat, haben die Betreuung ihres Sohnes mit besonderem Betreuungsbedarf abgelehnt.

Die Begründung überall: Der Fachkräftemangel, Erzieherinnen sind knapp, die Arbeitsbelastung ohnehin groß.

Whatsapp-Gruppe: Eltern können sich unabhängig von Terminen austauschen

Derweil schlägt sie sich alleine durch den Alltag: Eine Zeit lang mochte der Junge gar nur weiße Lebensmittel essen. „Ich hab dann alles unter einer dicken Schicht Joghurt versteckt“, erzählt sie. Zudem wird er von sogenannten „Night Terrors“ geplagt. Dann wacht der Dreijährige mitten in der Nacht auf und schreit anhaltend. In solchen Momenten ist kaum an ihn heranzukommen.

Duschen, Haare- oder Fingernägelschneiden ist kaum möglich, Busfahren eine einzige Katastrophe. Zu viele Eindrücke sind dabei zu verarbeiten.

Hilfreich: "Wissen, dass man nicht alleine ist"

Viel Last für einen alleine. Deshalb haben sich Diana Sengeridou und Ebru Sprenger mit anderen Müttern, deren Kinder in der Schorndorfer und Albershauser Filiale der Vitalis-Logopädiepraxis betreut werden, in einer Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen. Hier tauschen sie sich aus, berichten von ihren oft anstrengenden Tagen, den frustrierend langen Wegen bis zur Diagnose. „Oft hilft es, einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist“, findet Orions Mutter.

Freundinnen, deren Kinder neurotypisch seien, könnten sie kaum verstehen. Die Frauen in der Gruppe dagegen verstehen all diese Probleme, kennen die Hindernisse, die immer wieder zu überwinden sind. Dazu haben die anderen Eltern oft gute Tipps auf Lager, wie Kinder bei einem bestimmten Problem unterstützt werden können.

Auch mal einander loben

Was hilft, wenn das Anziehen, Duschen oder Essen echtes Leiden fürs Kind nach sich zieht? Wo gibt es niederschwellige Frühförderstellen? Solche Dinge.

Und dann, meint Ebru Sprenger, helfe es auch einfach, wenn mal jemand sage: „Das hast du jetzt echt gut gemacht.“ Meist würden nämlich nur die Defizite der Kinder wahrgenommen. Die extreme Leistung, die die Mütter Tag für Tag zu bringen haben, werde selten gesehen.

Wer ebenfalls mit dem Thema Autismus und Diagnose zu kämpfen hat und sich dieser Whatsapp-Gruppe anschließen möchte, meldet sich auf dem Praxishandy unter 0157/83453109. Ina Steinert oder Aaliyah Petsanis fügen die Nummern dann hinzu.