120 Menschen leben aktuell in der Schorndorfer Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kelch-Gebäude. Sie teilen Sanitärräume und Küchen. Leben eng an eng, Mindestabstände einzuhalten in den schmalen Wohnheimgängen, die früher einmal Büroflure waren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mundschutzpflicht gibt es in dem Gebäude keine. Was früher ganz normal schien, wirkt in Zeiten einer Pandemie wie eine tickende Zeitbombe. Wo sonst, wenn nicht hier, sollte sich ein Virus ausbreiten