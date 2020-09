Rattenplage – so schlimm wie nie: Diese Klage war in diesem Sommer nicht nur,, in Haubersbronn zu hören, sondern landauf, landab ekeln sich Haus- und Gartenbesitzer vor den lästigen Nagetieren, die immer öfter durch Gemüsebeete, über Terrassen und durch Keller huschen. Ein Grund für die Rattenplage könnte der trockene Sommer sein, aber auch Essensreste, die über die Toiletten in die Kanalisation gelangen, offen im Hausmüll landen oder die Plagegeister auf dem Kompost anlocken. Womöglich