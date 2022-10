Immer mehr Pflegebedürftige und Hochbetagte: In Schorndorf drängt die Zeit

Die Zeit drängt: Die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt und steigt. Bis 2035 rechnet die Stadt mit einer Verdopplung der 85- bis 90-Jährigen und bis 2030 bei der vollstationären Pflege mit einem 35,3 Prozent höheren Platzbedarf. Der steigt auch in der ambulanten Pflege: und zwar um 19,8 Prozent. Außerdem wird die Anzahl der Pflegegeldempfänger um 13,3 Prozent steigen. Es besteht also akuter Handlungsbedarf.

Bis 2035: Bedarf an Pflegeeinrichtungen

Und obwohl die Pflegeplanung nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehört, wird sich Christian Bergmann als Leiter des Fachbereichs Familie und Soziales mit seinem Team darum kümmern und Lösungsvorschläge erarbeiten. Schließlich werden bis 2035 bis zu drei weitere stationäre Pflegeeinrichtungen in Schorndorf gebraucht. Dazu kommt: Bis zum Jahr 2030 werden, davon gehen sogar konservative Rechnungen aus, mehr als 180 000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen, „auch, weil es mit dann insgesamt rund sechs Millionen Pflegebedürftigen über eine Million Betroffene mehr geben wird als bisher angenommen“, so der Barmer-Pflegereport von 2021.

Dass nach dem vom damaligen Oberbürgermeister Matthias Klopfer im Jahr 2019 einberufenen Pflegegipfel noch nichts passiert ist, darüber wunderte sich CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann Beutel in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses, bei der die Stadtverwaltung den Auftrag bekam, eine bedarfsorientierte Planung vorzubereiten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. „Alle haben damals SOS gefunkt“, erinnert sich Beutel und kritisierte: Obwohl die Zahlen seit drei Jahren bekannt seien, sei „relativ wenig“ passiert. Eigentlich, so der CDU-Rat weiter, hätte er in der Sitzung damit gerechnet, von der Stadt Bauplätze für Pflegeheime präsentiert zu bekommen.

„Um dem demografischen Wandel zu begegnen, benötigen wir neue Formen des Zusammenlebens“

Tatsächlich, konterte Erster Bürgermeister Thorsten Englert, habe erst die Stadt Schorndorf angestoßen, den Kreispflegeplan fortzuschreiben, der auf Zahlen aus dem Jahr 2016 basierte. Die aktuellen Zahlen, so Englert weiter, seien erst seit Juni 2022 bekannt. Und aufgrund dieser Zahlen seien die Pläne für das IBA-Projekt auf dem ehemaligen Bauhof angepasst worden: Eine Pflegeeinrichtung wird Teil des „Quartiers der Generationen“ sein.

Fachbereichsleiter Christian Bergmann sieht nicht zuletzt in einer „sorgenden Gemeinschaft“ eine Strategie für das drängende Problem: „Um dem demografischen Wandel zu begegnen, benötigen wir neue Formen des Zusammenlebens.“ Dafür brauche es eine Gemeinschaft jenseits familiärer Strukturen im Quartier – was von der Stadt bereits angestoßen wurde – und ein Pflegehilfemix aus Profis, Angehörigen und bürgerschaftlichen Engagement. Auch SPD-Rätin Sabine Reichle, die in ihrer Wortmeldung appellierte, den demografischen Wandel nicht nur als Problem zu sehen, begreift die Herausforderungen als „Aufgabe für die ganze Stadtgemeinschaft“.